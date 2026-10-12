Sandvişul clasic cu şuncă şi brânză pierde teren în faţa gustărilor bogate în proteine! În ghiozdane apar tot mai des batoane proteice, biscuiţi sau budinci care promit energie pentru întreaga zi. În timp ce unii elevi vin de acasă cu pachetul pregătit de părinţi, alţii primesc bani şi aleg direct de la magazin ce îşi doresc să consume. Iar oferta este tot mai variată, de la gustări promovate pentru aportul de proteine până la dulciuri care par sănătoase la prima vedere.

Darius preferă să-şi pregătească pachetul de acasă. Aşa economiseşte timpul pe care l-ar pierde la coadă la magazin şi poate să fie mai atent la ce mănâncă. Aşa că, şi-a pus în ghiozdan un sandviş, un măr şi un baton proteic.

"Majoritatea mergem la sală şi încercăm să ne păstrăm planul alimentar chiar dacă nu putem mânca mese precise. Încerc să fie destul de echilibrat", a explicat Darius.

Şi Sara îşi pregătește zilnic pachetul pentru şcoală.

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"O budincă proteică cumpărată şi o lipie cu caşcaval. Prefer gustările pe bază de proteină pentru că mă ajută foarte mult să mă concentrez la ore", a spus şi Sara, elevă.

Bani de buzunar sau pachet de acasă. Cât cheltuiesc elevii pe gustările de la școală

Nu toţi elevii au însă timp sau dispoziţia necesară să-şi pregătească mâncarea de dimineaţă.

"Pentru elevii care doresc o alimentație controlată, pachetul de acasă este o variantă potrivită. Însă, există şi tineri care preferă să primească bani de buzunar pentru a cumpăra o gustare înainte de a începe orele", transmite Laura Ilioiu, reporter Observator.

"Vreau să vin cu bani de buzunar. Personal, prefer să dorm mai mult", a declarat un tânăr.

"Bugetul meu variază undeva pe la 15-20 de lei. Plănuiesc ca-n fiecare zi să-mi cumpăr un baton proteic şi să-mi cumpăr un măr", a adăugat alt elev.

Ce recomandă nutriționiștii să conțină pachetul pentru școală

Pacheţelul de acasă rămâne, însă, cea mai sănătoasă variantă, spun nutriţioniştii.

"O pâinică integrală, pentru a veni cu o cantitate mai mare de fibre şi carbohidraţi sănătoşi să zicem aşa. O felie de caşcaval sau o brânzică, o legumă nu ar trebui să lipsească din sendvişul respectiv", a subliniat Anca Bodislav, nutriţionistă.

Peste 20 la sută dintre elevii de liceu primesc regulat bani de buzunar de la familie.