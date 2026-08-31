Jobul neaşteptat care bate, pentru unii, o carieră în IT. Ce spun despre salarii şi beneficii

Un loc de muncă bun nu înseamnă acelaşi lucru pentru toată lumea. În timp ce unii caută salarii mari, alţii pun pe primul loc libertatea, programul flexibil sau sentimentul că fac ceva util. O discuţie pornită pe Reddit a scos la iveală câteva meserii surprinzătoare în care oamenii spun că au fost mai fericiţi decât s-ar fi aşteptat.

Totul a pornit de la întrebarea unui utilizator al comunităţii Reddit R/CasualUK, care tocmai renunţase la un loc de muncă pe care îl detesta şi căuta o schimbare de carieră, scrie Mirror.

"Tocmai am plecat de la un job pe care îl uram şi sunt pregătit pentru o schimbare de carieră. Inspirat / speriat de discuţia de aseară despre joburile dramatizate, unde am văzut că multe cariere care sună bine în teorie ar putea fi, de fapt, groaznice, spuneţi-mi: ce joburi sunt cu adevărat bune, distractive şi îţi oferă un sentiment puternic de satisfacţie?", a scris acesta.

Sute de persoane au răspuns, iar printre meseriile în care oamenii spun că s-au simţit cel mai bine s-au numărat şi unele la care puţini s-ar fi aşteptat.

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Munca într-un hotel, printre joburile apreciate

Un utilizator a povestit că cea mai bună experienţă profesională a sa a fost într-un hotel.

"Cel mai bun job pe care l-am avut vreodată a fost cel de angajat responsabil cu lenjeria într-un hotel. Este o muncă plătită care nu îţi solicită prea mult mintea şi puteam să stau de vorbă cu cameristele toată ziua."

O altă persoană a confirmat că munca în hotel poate avea şi avantaje neaşteptate.

"Primul meu job, la 16 ani, a fost la curăţenie într-un hotel. Fiind tânăr şi plin de energie, ajutam mereu la mutarea sacilor! Cu siguranţă este un job care te menţine în formă."

Un alt comentator a atras însă atenţia şi asupra părţii mai grele a meseriei.

"Să lucrezi cu lenjeria pare destul de bine, atât timp cât primeşti echipamentul potrivit pentru a transporta lucrurile. Am lucrat o perioadă în curăţenie şi faptul că trebuia să car saci cu lenjerie în sus şi în jos pe scări mi-a afectat mâinile luni întregi. În plus, unii oaspeţi sunt groaznici şi tratează camerele ca atare. Să lucrezi ca ajutor în bucătărie era chiar destul de tare. Veneai la muncă, spălai o grămadă de lucruri, ascultai muzică, stăteai de vorbă cu bucătarii şi cu personalul din sală, apoi plecai acasă. Nu este foarte bine plătit, dar există mereu ore suplimentare şi, dacă ai noroc, poate eşti lăsat să tai legume sau să faci cartofi prăjiţi. În plus, ai mâncare gratis."

Meseria din domeniul feroviar care i-a adus satisfacţie unui angajat

Printre răspunsuri s-a numărat şi cel al unui angajat din industria feroviară, care lucrează ca manager de tren, controlor sau conductor.

"Dacă reuşeşti să obţii un astfel de post, jobul meu - manager de tren / controlor / conductor - este unul foarte bun. Este o muncă grea, dar una dintre cele mai satisfăcătoare. Nu mă bucură faptul că trebuie să cer bani oamenilor, dar 99% dintre ei oricum nu trebuie taxaţi. Cei mai mulţi oameni pe care îi întâlneşti sunt foarte de treabă, echipele de la bord - dacă lucrezi pe trenuri intercity, ca mine - sunt în general relaxate şi este pur şi simplu o industrie grozavă din care să faci parte."

Acesta spune că îi place inclusiv nivelul ridicat de responsabilitate pe care îl presupune jobul.

"Îmi place să am nivelul de responsabilitate pe care îl am, dar într-un mod de genul "asta este distractiv", nu într-un mod de genul "o să folosesc asta ca să mă port urât". Sunt interesat şi de această industrie ca hobby, aşa că poate şi asta ajută. Este cel mai bun job de pe calea ferată dacă eşti genul de persoană căreia îi place să lucreze cu oameni grozavi şi să întâlnească pasageri foarte interesanţi."

Livrările de cumpărături, apreciate pentru libertate şi ritmul de lucru

Un alt utilizator a povestit că se simte foarte bine lucrând ca şofer pentru livrările de cumpărături de la supermarket.

"Sunt abia de trei luni aici, dar îmi place să livrez cumpărături de la supermarket. Lucrez singur cea mai mare parte a zilei, pot să merg în ritmul meu atât timp cât respect intervalele de livrare şi, de obicei, reuşesc să iau mai mult decât pauza de 30 de minute care îmi este alocată. În plus, pot asculta Spotify sau YouTube cât timp conduc."

Acesta spune că şi interacţiunea cu clienţii este, în general, una plăcută.

"Majoritatea clienţilor cu care interacţionez sunt amabili. Oferim servicii dimineaţa devreme pentru clienţii în vârstă şi pentru cei cu mobilitate redusă. Singurul dezavantaj este atunci când trebuie să livrezi, din când în când, unui client care locuieşte la etajul opt al unui bloc."

Un alt angajat din acelaşi domeniu a confirmat experienţa.

"Fac şi eu asta pentru un supermarket. Salariul nu este cel mai bun din lume, dar dacă îţi vezi de treabă şi foloseşti bunul-simţ este foarte uşor, iar partea frumoasă este că aproape toată lumea pe care o întâlneşti îţi spune mulţumesc!"

El spune că lucrează de 18 luni în acest domeniu, după ce anterior activase în IT.

"Fac asta de 18 luni. Înainte am lucrat în IT, iar ultimul meu job a fost în suport de acasă pentru o companie americană groaznică din domeniul lanţurilor de aprovizionare. Nu cred că vreau să fac asta pentru totdeauna, dar, în momentul de faţă, este perfect pentru mine."