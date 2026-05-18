Statul român este bun de plată, după întârzierile pe Lotul 1 al Autostrăzii A10 Sebeş-Turda. CNAIR a pierdut procesul cu constructorul italian şi riscă acum blocarea conturilor. Suma pe care statul trebuie să o achite depășește 340 de milioane de lei, bani care ar putea afecta finanțarea altor proiecte majore de infrastructură.

Instanța a dat dreptate constructorului italian care ar fi întârziat lucrările la lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda din cauza statului român, potrivit informaţiilor publicate în premieră de Economedia.. Mai exact, din cauza piedicilor birocratice. Contractul pentru acest lot a fost semnat în anul 2014 și ar fi urmat să coste 540 de milioane de lei. Lucrările au început în același an și urmau să fie gata în 2016, pentru că vorbim despre doar 17 km, dar au întârziat cu mai puțin de patru ani.

Compania de drumuri a sancționat constructorul pentru aceste întârzieri cu penalități la costul total, însă italienii au contestat totul în instanță pe motiv că statul a pus piedici la desfășurarea în bune condiții a lucrărilor. E vorba despre exproprieri tărăgănate, întârzierea relocării utilităților și un studiu de fezabilitate incomplet și incorect. Nici lucrările nu au fost de cea mai bună calitate, pentru că de la inaugurare și până în prezent a fost nevoie de nenumărate reparații, atât la partea carosabilă a autostrăzii, cât și la nodul rutier de la Sebeș.

Curtea de arbitraj, acolo unde s-a judecat cazul, a obligat compania de drumuri să achite 325 de milioane de lei către constructor, sumă compusă din costuri suplimentare de execuție și dobânzi penalizatoare. Până luna aceasta, suma a crescut la peste 340 de milioane de lei din cauza dobânzilor penalizatoare de peste două milioane de lei pe lună. Pentru că plata nu a fost realizată până acum, compania italiană se pregătește să execute silit compania de drumuri, ceea ce ar putea bloca conturile, iar proiecte mari de infrastructură ar fi în pericol.

Alex Prunean

