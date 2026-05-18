Curs BNR, 18 mai 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 18 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut în jur de jumătate de ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,9825 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2105 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7017 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4771 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 30 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 653,8279 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 mai 2026 şi până în prezent.

