Circulaţia tramvaielor liniei 41 este blocată, începând cu ora 14:00, pe sensul spre Piaţa Presei, din cauza unui autoturism care a pătruns pe calea de rulare a tramvaiului, pe Şoseaua Virtuţii, după staţia Orşova.

Circulaţia tramvaiului 41 din Capitală, blocată din cauza unui accident. STB a introdus linia specială 641

"În jurul orei 14:10, pe Şoseaua Virtuţii, după staţia Orşova, pe sensul de mers către Piaţa Presei, şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, a avariat şase panouri de gard de delimitare a căii de rulare a tramvaielor şi a pătruns în zona de circulaţie a tramvaiului. La faţa locului au fost direcţionate echipele de intervenţie şi a sosit şi Poliţia", a declarat, şeful Serviciului Comunicare din cadrul STB, Constantin Tobescu, conform Agerpres.

Acesta a precizat că, în contextul în care este posibil să dureze mai mult până la reluarea circulaţiei, STB a decis introducerea liniei navetă 641 pe traseul Ghencea - Piaţa Presei Libere.

