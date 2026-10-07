Obligatorie pe hârtie, opțională în realitate. În ţara aflată în topul riscurilor seismice şi de inundaţii din Uniunea Europeană, trei din patru locuinţe nu au asigurare în caz de dezastr. Polița costă 36 de bani pe zi, adică 130 de lei pe an, dar statul n-a găsit încă soluția prin care să-i facă pe proprietari s-o plătească.

Șapte milioane și jumătate de locuințe, din cele zece milioane câte sunt în România, au acoperiș deasupra capului, dar nicio acoperire în caz de dezastru. Deşi este obligaţie, nu opţiune. Culmea, primul care calcă strâmb e chiar statul. Din cele 150.000 de locuințe pe care le deține, doar 22% sunt asigurate. Nici populația nu stă mai bine: doar una din patru case are poliță pentru cutremur, inundații sau alunecări de teren.

"E foarte puţin, e foarte puţin. Aici este rolul autorităţilor locale care sunt obligate, odată la şase luni, să înştiinţeze populaţia despre obligativitate şi să urmărească încheierea acestor poliţe. În cazul în care nu se conformează cetăţenii, ei sunt supuşi unei amenzi de la 100 la 500 de lei", a spus Cosmin Tudor, director general adjunct PAID.

Corbeanca este singurul caz din ţară în care proprietarii de locuinţe fără asigurare obligatorie au fost amendaţi. În 2025 au fost date în jur de 1.800 de sancţiuni în baza legii care impune o poliţă împotriva dezastrelor naturale. Motiv pentru care astăzi peste 70% din populaţie are o astfel de asigurare.

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Ne asigurăm abia după ce ne-a intrat apa în casă.

"În perioada 2008-2010 au fost inundaţii aici în zonă şi de atunci neîntrerupt avem asigurare", a spus o persoană.

"Oamenii realizează asta atunci când se întâmplă un dezastru. Pot să vă dau exemplul cutremurelor din Gorj, din 2023, când nimeni nu se aştepta să fie acolo cutremure. Am despăgubit spre 5.000 de locuinţe în total", a explicat Vicenţiu Dragomirescu, director în cadrul unei companii de asigurări.

Alții știu că paza bună trece primejdia rea. Și tot o lasă pe mâine.

"Nu am făcut nicio asigurare, nu! Este necesară o asigurare pe viaţă şi una la casă, la maşină, toate sunt necesare, dar aici la noi n-a fost în zonă", a spus un proprietar.

Polița obligatorie costă 130 de lei pe an și aduce despăgubiri de până la 100.000 de lei, în caz de dezastru natural. Pentru necazurile de zi cu zi, există polițele facultative.

"O asigurare de locuinţă costă undeva la 80-100 de euro pe an. Avem poliţe care acoperă toate riscurile majore, aşa cum ar fi cutremurul sau explozia, până la cele legate de fenomenele atmosferice, furtună, vijelie, grindină, ploaie torenţială", a mai spus Vicenţiu Dragomirescu.

În practică, poliţa facultativă îi scapă pe oameni de mai multe probleme.

"Cel mai des întâlnit: clauza de apă de conductă şi refulare: ni se sparge o ţeavă prin casă şi ne inundăm sau ne inundă un vecin. Sunt cam 50 de dosare pe zi la nivel de ţară. Răspunderea faţă de terţi, tot cam 50 de dosare pe zi, că inundăm pe cineva. Incendiul: avem undeva la 4 incendii zilnice în România", a spus Andrei Iordănescu, broker de asigurări.

De cele mai multe ori, românii nu se asigură de frica dezastrului, ci de gura băncii, atunci când iau un credit. Singurele locuinţe care nu pot fi asigurate sunt cele cu grad seismic 1, adică cele cu bulină roşie.