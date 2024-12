Bursa este într-o continuă scădere după primul tur al alegerilor prezidențiale. Marile companii au pierdut peste 10 miliarde de lei. Şi nu sunt afectaţi numai investitorii.

"S-au evaporat 2 milioane de lei din fondurile de pensii, investitorii români pe bursă au pierdut bani. Şi nu numai toţi investitorii pe bursă au pierdut bani, au pierdut bani toţi angajaţii din România pentru ca fondurile care administrează pilonul 2 de pensii au investiţii semnificative pe bursă", a declarat Gabriel Biriş, analist fiscal.

Într-o singură săptămână, peste 8 milioane de români au cu 250 lei mai puţin în cont, bani pierduţi din randament. Pentru a ţine în frâu deprecierea leului şi a menţine euro sub pragul psihologic de 5 lei, Banca Naţională a fost nevoită să vândă o sumă enormă din rezerva valutară.

"Mâine o să mai scoată 1,7, poimâine o să mai scoată 1,7, cât avem rezerva? Câteva zeci. Cât poate să ţină? Maxim o lună. Era mult mai bine să se facă acum 5,1 ,5,2 ca oamenii să înţeleagă că votul are implicaţii inclusiv în buzunarul personal şi să se gândească mai bine ce să facă duminica", mai spune Gabriel Biriş, analist fiscal.

"Și noi am scos din buffer, în momentul de față am scos o cantitate destul de însemnată de monedă, 6 miliarde de euro am scos din buffer. Este o perioadă pe care trebuie să o trecem cu bine", a declarat Marcel Boloş, ministrul Finanţelor.

Deficitul bugetar ar putea ajunge la 8,58% până la finalul anului, cu mult peste ținta estimată. Cu schimbari pe scena politică, România va intra în 2025 fără buget. Până în februarie vom trăi din rezerve, bani pentru situații excepționale, deși guvernanții au promis ca bugetul va fi gata până la finalul anului și adoptat de actualul Parlament.

Şi ratingul de ţară ar putea scădea, iar asta înseamnă că ne vom plăti dobânzi foarte mari la împrumuturi.

"Nu o să se mai poată plăti pensii si salarii, proiectele pe fonduri europene se vor opri şi s-ar putea sa dam si bani inapoi la UE", a declarat Elena Lasconi, candidat la prezidenţiale.

"Riscul să rămânem fără bani de pensii este foarte real. Avem un deficit la sistemul public de pensii de 57 de miliarde de lei, bani care trebuie finanţaţi, prin emiterea de împrumuturi pe pieţele externe. Şi dacă România cade în mâna guvernării extremiştilor radicali, susţinuti de un preşedinte suveran precum Călin Georgescu, nu va mai putea să se împrumte pe pieţele externe, pentru că se decredibilizează, din cauza raitingului şi a creşterii costului de finanţare", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Suntem pe marginea prăpastiei, avertizează mediul de business și economiștii.

"Suntem aici să ne apărăm toată munca noastră de o viaţă, companiile pe care le-am construit", a declarat Dan Şucu, antreprenor.

"Una e să pedepsim partidele politice şi alta e să dăm foc ţării. Noi în momentul de faţă riscăm să dăm foc ţării. Sună bine energia să fie gratis, benzina 1 leu, apa de la robinet să fie pură, suna bine dacă le scoţi din context", a declarat Dragoş Anastasiu, antreprenor.

Instabilitatea politică întârzie și banii europeni. România nu va mai primi un miliard şi jumătate de euro, plata parțială din cererea 3 de plată PNRR, până la finalul anului.

