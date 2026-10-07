8.650 de lei pe lună, cheltuielile unei gospodării din România. Pe ce se duc cei mai mulți bani

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2026, de 10.204 lei pe gospodărie, în creştere cu 8% faţă de trimestrul I 2026, în termeni nominali, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

Comparativ cu trimestrul II 2025, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 7,4%, iar cele pe o persoană cu 10,4%, la 4.222 lei.

Veniturile băneşti medii lunare au fost de 9.748 lei pe gospodărie, în creştere cu 8,4% faţă de trimestrul I 2026, iar veniturile în natură au ajuns la 456 lei, în creştere cu 1,7%.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au reprezentat principala sursă de venit, cu 7.354 lei lunar pe gospodărie, respectiv 72,1% din veniturile totale. Veniturile din prestaţii sociale s-au ridicat la 2.005 lei pe gospodărie şi au reprezentat 19,6% din veniturile totale.

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În mediul urban, venitul total mediu lunar a fost de 11.118 lei pe gospodărie, de 1,2 ori mai mare decât în mediul rural. Pe persoană, venitul mediu a fost de 4.997 lei în urban şi de 3.405 lei în rural.

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost de 8.650 lei pe gospodărie, respectiv 3.579 lei pe persoană, şi au reprezentat 84,8% din veniturile totale. Faţă de trimestrul I 2026, cheltuielile au crescut cu 635 lei pe gospodărie, iar comparativ cu trimestrul II 2025 au fost mai mari cu 7,6%.

Cât cheltuie românii

Cheltuielile băneşti au fost de 8.279 lei pe gospodărie, în creştere cu 8,2% faţă de trimestrul I, iar contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 371 lei, în creştere cu 2,3%.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor gospodăriilor au fost consumul, în valoare de 4.936 lei lunar pe gospodărie, reprezentând 57% din total, şi impozitele, contribuţiile, cotizaţiile şi taxele, care au însumat 3.159 lei, respectiv 36,5%. Cheltuielile legate de producţia gospodăriei au fost de 119 lei, reprezentând 1,4% din total.

În ceea ce priveşte cheltuielile de consum, produsele agroalimentare şi băuturile nealcoolice au reprezentat cea mai mare categorie, cu 1.581 lei pe gospodărie, respectiv 32% din totalul cheltuielilor de consum. Au urmat cheltuielile pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili, cu 813 lei, cele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, cu 390 lei, şi cele pentru transport, cu 376 lei.

În mediul urban, cheltuielile totale medii lunare au fost de 9.437 lei pe gospodărie, iar în mediul rural de aproximativ 1,2 ori mai mici. Pe persoană, cheltuielile au fost de 4.241 lei în urban şi de 2.881 lei în rural.