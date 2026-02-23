A început Postul Paştelui, cel mai lung şi mai greu, iar anul acesta putem spune că e şi cel mai scump. Legumele şi fructele, care se consumă cu precădere în această perioadă, s-au scumpit în medie cu 10-15% în ultimul an. Chiar şi aşa, tarabele sunt pline de trufandale. Clienţii, în schimb, fac calcule peste calcule şi se gândesc de doră ori dacă tine sau nu post.

Postul Paştelui vine cu restricţii alimentare dure pentru creştini. Este un post lung şi greu, cu puţine dezlegări la peşte. Chiar şi aşa, cei care vor să postească au suficiente variante de mâncare, mai ales că în pieţe deja au apărut trufandalele. Tarabele din piata sunt pline de culoare: ridichi, ceapa verde, salate, spanac loboda, toate pot completa mancarurile de post. Preturile variaza intre 2 lei si 5 lei legatura.

În multe orașe din țară, prețurile nu fac casă bună cu postul

În această perioadă, vedeta postului este salata – rapid de făcut și la un preț decent. "Pentru o salata avem nevoie de o legatura de ceapa, o legatura de ridichi, de lasata verde, spanac, un patrunjel, un marar si aveam un total de 15 lei", spune Cornelia, vânzătoare. "Sunt foarte cautate, trufandale le zic clientii nostri. Avem salata, ceapa verde, verdeata. Salatele verzi au nevoie de un sol afantat, de apa, de putina caldura", a declarat Raisa Chitic, producător local.

Pe lângă clasicele legume, mulți aleg și microplantele, apreciate pentru gustul lor proaspăt și pentru aportul bogat de vitamine și nutrienți. Preţurile pornesc de la 14 lei pentru o caseorolă mică. "Corpul are nevoie de vitamine sa se dezmorteasca dupa perioada rece de iarna. Cel mai des sunt consumate in salate, se clatesc putin, se taie si este ca o salata normala,doar ca in loc de salata verde folosesti microplante", a declarat Ciprian Scutar, producător microplante.

"Aceste produse de sezon sunt un sprijin metabolic perfect pentru perioada postului. O salata de spanac combinata cu naut si paine integrala, cu ulei de masline. Microplantele consumate cu humus care are semintele de susan, urzicile se pot combina cu fasole si mamaliguta", a declarat Daniela Bălănucă, dietetician. În multe orașe din țară, prețurile nu fac casă bună cu postul. Zalău conduce detașat când vine vorba de preţul legumelor, urmat de Cluj-Napoca, iar pe locul trei se află Timișoara. La polul opus, cele mai mici prețuri la trufandale se găsesc în Brăila, Craiova și Slatina.

"Prin post noi pe apropiem de sfintenie mai mult, prin post si iertam, daca ii iertam pe cei care ne gresesc indeplim alta porunca a lui Dumnezeu si devenim mai buni", a declarat Nicolae Horga, preot Biserica Sf Dumitru Suceava. Postul Paştelui durează 40 de zile şi se încheie în Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, pregătind credincioşii pentru sărbătoarea Învierii.

