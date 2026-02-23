Văduva artistului Gabriel Cotabiţă este cercetată în arest la domiciliu, după ce a fost reținută într-un dosar de proxenetism. Procurorii o anchetează pentru că administra un salon de masaj care servea drept paravan pentru o reţea de prostituţie, organizată de o pensionară de 80 de ani.

Potrivit anchetatorilor, Alina Cotabiță este acuzată că ar fi știut că saloanele pe care le promova în mediul online ofereau și servicii de prostituție prin intermediul celor nouă femei. În plus, surse Observator spun că aceasta ar fi administrat chiar unul dintre saloanele respective.

Ea și femeia de 80 de ani, care ar fi coordonat întreaga activitate, au fost arestate la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în timp ce alți doi bărbați care ar fi administrat și ei cele două saloane au fost arestați preventiv, iar alte cinci persoane au fost plasate sub control judiciar.

Alina Cotabiță ar fi colaborat cu anchetatorii și le-ar fi oferit acestora o declarație destul de complexă. De la perchezițiile de ieri, polițiștii au ridicat sume importante de bani ce se presupune că ar fi fost obținuți prin practicarea prostituției.

Articolul continuă după reclamă

Este vorba despre 370.000 lei și 86.000 euro și, de asemenea, au mai fost găsite și mai multe obiecte pe care femeile le foloseau în timpul prestării de servicii sexuale.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰