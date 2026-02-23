Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism

Văduva artistului Gabriel Cotabiţă este cercetată în arest la domiciliu, după ce a fost reținută într-un dosar de proxenetism. Procurorii o anchetează pentru că administra un salon de masaj care servea drept paravan pentru o reţea de prostituţie, organizată de o pensionară de 80 de ani.

de Denisa Dicu

la 23.02.2026 , 13:47

Potrivit anchetatorilor, Alina Cotabiță este acuzată că ar fi știut că saloanele pe care le promova în mediul online ofereau și servicii de prostituție prin intermediul celor nouă femei. În plus, surse Observator spun că aceasta ar fi administrat chiar unul dintre saloanele respective. 

Ea și femeia de 80 de ani, care ar fi coordonat întreaga activitate, au fost arestate la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în timp ce alți doi bărbați care ar fi administrat și ei cele două saloane au fost arestați preventiv, iar alte cinci persoane au fost plasate sub control judiciar.

Alina Cotabiță ar fi colaborat cu anchetatorii și le-ar fi oferit acestora o declarație destul de complexă. De la perchezițiile de ieri, polițiștii au ridicat sume importante de bani ce se presupune că ar fi fost obținuți prin practicarea prostituției. 

Articolul continuă după reclamă

Este vorba despre 370.000 lei și 86.000 euro și, de asemenea, au mai fost găsite și mai multe obiecte pe care femeile le foloseau în timpul prestării de servicii sexuale.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

saloane masaj gabriel cotabita proxenetism
Înapoi la Homepage
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat”
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: &#8220;M-am curăţat&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
A început Postul Paştelui. Îl ţineţi?
Observator » Evenimente » SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism