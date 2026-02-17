Mulți credincioși țin Postul Paștelui, dar nu știu întotdeauna ce să mănânce pentru a evita oboseala și lipsa de nutrienți. Ce mănânci în Postul Paștelui 2026 ca să rămâi în formă? Alimentele recomandate pentru o dietă echilibrată.

Postul Paștelui 2026. Ce alimente să alegi pentru o dietă echilibrată - Shutterstock

Postul Paștelui 2026 este cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox și reprezintă o perioadă de pregătire spirituală înainte de Înviere. Dincolo de semnificația religioasă, cele aproximativ 40 de zile fără produse de origine animală pot deveni și o provocare alimentară. Pentru mulți credincioși, provocarea nu este doar spirituală, ci și nutrițională.

O dietă dezechilibrată poate duce la oboseală, lipsă de energie sau carențe de vitamine și minerale. Pentru a evita carențele nutriționale și stările de oboseală, este important ca meniul din post să fie echilibrat și variat. De aceea, alegerea corectă a alimentelor în Postul Paștelui 2026 este esențială pentru menținerea sănătății.

Ce presupune alimentația în Postul Paștelui 2026

Pe durata postului se renunță la carne, lactate, ouă și, în anumite zile, la ulei și vin. Alimentația se bazează pe produse vegetale precum legume, fructe, leguminoase, cereale și semințe.

Deși restricțiile pot părea severe, varietatea alimentelor vegetale permite construirea unui meniu complet din punct de vedere nutrițional, dacă este bine planificat.

Surse de proteine vegetale în perioada postului

Una dintre cele mai frecvente preocupări în timpul postului este aportul de proteine. Specialiștii recomandă includerea zilnică a unor surse vegetale consistente:

fasole boabe

linte

năut

mazăre

soia și tofu

quinoa

hrișcă

Combinarea leguminoaselor cu cereale integrale, precum orez brun sau pâine integrală, ajută la obținerea unui profil complet de aminoacizi.

Grăsimi sănătoase și energie susținută

În lipsa produselor de origine animală, grăsimile sănătoase joacă un rol important în menținerea energiei și a sănătății cardiovasculare. În zilele cu dezlegare la ulei pot fi consumate:

ulei de măsline

ulei de floarea-soarelui presat la rece

avocado

nuci și migdale

semințe de dovleac, chia sau in

Aceste alimente contribuie și la absorbția vitaminelor liposolubile.

Vitamine și minerale esențiale în Postul Paștelui

Pentru a evita carențele, este important consumul variat de legume și fructe proaspete. Verdețurile de sezon, citricele, sfecla, morcovii și varza pot asigura un aport optim de vitamina C, fier și fibre.

Vitamina B12 este un nutrient care se regăsește în mod natural în produsele animale. În cazul persoanelor care țin post prelungit sau urmează o dietă exclusiv vegetală pe termen lung, poate fi necesară suplimentarea, la recomandarea medicului.

De asemenea, fierul din surse vegetale se absoarbe mai bine atunci când este consumat alături de alimente bogate în vitamina C.

Greșeli frecvente în alimentația de post

O greșeală des întâlnită este înlocuirea produselor animale cu alimente procesate „de post”, bogate în zahăr, sare și grăsimi nesănătoase. Patiseria, produsele congelate sau mezelurile vegetale pot aduce un aport caloric ridicat, dar puțini nutrienți.

De asemenea, consumul excesiv de pâine albă și cartofi prăjiți poate duce la creștere în greutate și fluctuații ale glicemiei.

Exemplu de meniu echilibrat într-o zi de post

Mic dejun: terci de ovăz cu fructe și nuci

terci de ovăz cu fructe și nuci Prânz: supă de linte și salată de legume cu semințe

supă de linte și salată de legume cu semințe Cină: orez brun cu legume la cuptor și hummus

Hidratarea corespunzătoare, prin consumul de apă și ceaiuri neîndulcite, este la fel de importantă.

Postul Paștelui 2026 – echilibru între tradiție și sănătate

Postul nu trebuie privit ca o perioadă de restricție severă, ci ca o oportunitate de echilibru și disciplină alimentară. Cu un meniu variat și atent planificat, Postul Paștelui 2026 poate aduce beneficii atât spirituale, cât și fizice.

O alimentație bazată pe produse naturale, gătite simplu și consumate în porții moderate, ajută la menținerea energiei și a stării de bine pe întreaga durată a postului.

