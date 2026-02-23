Nu de puţine ori s-a întâmplat ca oamenii să fie răniţi de copaci puşi la pământ de vijelii. Aşa că inginerii de la Facultatea de Silvicultură din Suceava şi-au luat tomograful arborilor şi au plecat în teren. Dacă mulţi pomi par sănătoşi la prima vedere, specialiştii au descoperit că la interior sunt grav bolnavi şi oricând pot provoca o tragedie.

Din exterior par pomi sănătoşi, care nu pot fi doborâţi de nimeni şi nimic. La interior însă lucrurile se schimbă total. Ajutaţi de un aparat special, numit tomograful copacilor, inginerii de la Facultatea de Silvicultură din Suceava verifică arborii şi descoperă că mulţi dintre cei ce par verzi la exterior, sunt uscaţi la interior. "Are foarte multe defecte la bază, are foarte multe gelivuri evidente la suprafaţă, dar pe noi ne interesează cu echipamentul acesta să identificăm defectele structurale care nu sunt vizibile la exterior", a declarat Andrei Mursa, Facultatea de Silvicultură.

"Consultaţia arborilor" a fost făcută într-un parc, acolo unde riscul ca cineva să fie grav rănit de un copac prăbuşit este uriaş. "Este o zonă în care există un foarte mare flux de cetăţeni. În primul rând vedeţi că sunt locuri de joacă, este o zonă de fitness în aer liber pentru oameni de toate vârstele. Este un semnal de alarmă pentru a arăta că în acest parc trebuie intervenit să nu ne trezim cu tot felul de evenimente neplăcute", a declarat Florin Clinovschi, conferenţiar la Facultatea de Silvicultură Suceava.

Peste o sută de copaci au fost tomografiaţi din parcul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, iar rezultatele sunt îngrijorătoare - aproape jumătate dintre aceştia prezentau o stare avansată de degradare. "Cei mai afectaţi sunt arborii din specia tei. Sunt arbori care deja au 70, poate mai bine de 70 de ani", a declarat Cătălin Roibu, Facultatea de Silvicultură Suceava. Cadrele universitare au transmis un memoriu autorităților prin care semnalează problemele găsite şi îşi arată disponibilitatea unei colaborări strânse pentru a extinde diagnosticarea arborilor şi în alte zone.

