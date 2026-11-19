A început la Stuttgart procesul în care trei români sunt acuzaţi de o serie de jafuri violente comise asupra unor proprietari de vile. Printre victime se numără Willi Weber, fostul manager al legendei Formulei 1 Michael Schumacher, care a fost bătut cu brutalitate și obligat să dezvăluie codul seifului. Cei trei, care au furat bani, ceasuri, bijuterii și genți de mână de lux în valoare totală de 2,4 milioane de euro, au fost arestaţi în România în februarie 2026.

Marele Premiu al Europei de la Nürburgring Michael Schumacher, Ferrari, împreună cu managerul Willi Weber - Profimedia

Marian-Fănel N, în vârstă de 55 de ani, este suspectat că l-a atacat pe Willi Weber, în vârstă de 84 de ani, fostul manager al lui Michael Schumacher, și l-a lovit de mai multe ori cu pumnii în față. La momentul arestării, românul cântărea 117 kilograme, iar brațele sale erau la fel de groase ca ale unui boxer de categorie grea. Acum, bărbatul a ajuns în fața instanței, alături de doi complici, scrie Bild.

Trei cupluri din Stuttgart, victime ale unor jafuri violente

Procesul împotriva lui Marian-Fanel N, Dumitru-Bogdan G, de 41 de ani, și Georgian M, de 34 de ani, desfășurat la Tribunalul Regional din Stuttgart, vizează acuzații de tâlhărie deosebit de gravă, vătămare corporală periculoasă și lipsire de libertate.

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Cei trei români ar face parte dintr-o grupare care ar fi atacat și imobilizat trei cupluri înstărite din Stuttgart. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi furat bani, ceasuri, bijuterii și genți de lux în valoare totală de 2,4 milioane de euro.

Cea mai cunoscută victimă a fost Willi Weber, fostul manager al legendarului pilot de Formula 1 Michael Schumacher.

Pe 9 decembrie 2025, Willi Weber se afla împreună cu soția sa, Heidemarie, în vila lor din vestul orașului Stuttgart. Potrivit acuzațiilor, cei trei inculpați ar fi atacat-o pe menajeră în apropierea garajului și ar fi pătruns în proprietate cu ajutorul cheii acesteia.

Bătut cu pumnii pentru a dezvălui codul seifului

Pentru Willi Weber și cele două femei, au urmat mai bine de două ore de teroare, în care s-au temut pentru viețile lor.

Fostul manager, soția sa și menajera au fost amenințați cu un pistol și un cuțit. Atacatorii le-au smuls ceasurile de la încheieturile mâinilor lui Weber și ale soției sale, apoi i-au legat cu coliere de plastic.

Potrivit procurorului Matthias Schweitzer (54 de ani), Marian-Fanel N., un bărbat masiv, ar fi fost cel care l-a lovit în repetate rânduri pe Weber în față, cu pumnii.

"Ulterior, persoana vătămată, Weber, a dezvăluit combinația seifurilor", a declarat procurorul.

Atacatorii ar fi fugit cu bani în numerar, ceasuri de lux și bijuterii în valoare de aproximativ un milion de euro, după ce și-au lăsat victimele legate.

Cei trei români au fost arestați în România

Potrivit procurorilor, Marian-Fanel N. ar fi participat și la celelalte două jafuri care au vizat proprietari de vile.

Una dintre victime a fost lovită cu pumnii și picioarele și agresată până când a dezvăluit codul seifului. Bărbatul a suferit un hematom cerebral și o fractură de vertebră toracică.

În februarie 2026, cei trei inculpați au fost arestați în România. În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit asupra lor, printre altele, zeci de genți, inele, lanțuri, cercei, ceasuri și brățări.

În fața instanței, cei trei au ales inițial să nu facă declarații cu privire la acuzațiile care li se aduc. Pronunțarea verdictului este programată pentru 25 februarie 2027.