Un student de 18 ani ar fi plănuit un atac terorist împotriva unei moschei, având convingeri radicale de extrema dreaptă. Tânărul se află în arest preventiv încă din luna august, potrivit Agerpres.

Tânărul, originar din oraşul Eslohe (vestul Germaniei), este suspectat că ar fi planificat atacul pentru sfârşitul anului 2026 sau începutul anului 2027, a declarat procurorul public principal Alexandra Wiese.

Biroul procurorului general din Dusseldorf a cerut arestarea acestuia în luna august, suspectând pregătirea unui act de violenţă gravă care ameninţă securitatea statului, a spus Wiese.

Ce au găsit anchetatorii în timpul percheziţei la domiciliu

În timpul percheziţiei efectuate la domiciliul suspectului, anchetatorii au găsit numeroase arme, componente de arme şi muniţie, inclusiv articole fabricate cu ajutorul unei imprimante 3D.

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Există o puternică suspiciune că adolescentul intenţiona să folosească armele artizanale pentru a ataca o moschee din Germania.

Potrivit procurorilor, este prima oară când procuratura investighează planuri concrete de atac implicând arme produse cu ajutorul unei imprimante 3D.

Anchetatorii examinează în prezent datele electronice şi aşteaptă o evaluare a expertizei din partea biroului poliţiei judiciare de stat cu privire la funcţionarea armelor. De asemenea, sunt planificate audieri suplimentare ale martorilor.

Până în prezent nu au fost formulate acuzaţii. Wiese a subliniat că, pe durata anchetei, se aplică prezumţia de nevinovăţie în cazul suspectului.