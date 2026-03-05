Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul aurului, 5 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,54 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

de Cristi Ioniţă

la 05.03.2026 , 13:17
Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,54 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 728,6443 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână. 

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6250 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3883 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8528 lei româneşti.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

pret aur pret gram aur
Înapoi la Homepage
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul
MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României?
Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 5 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,54 lei 