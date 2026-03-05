Preţul aurului, 5 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,54 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,54 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 728,6443 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6250 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3883 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8528 lei româneşti.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

