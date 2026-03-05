Trump vrea să fie implicat direct în alegerea noului lider al Iranului: "Fiul lui Khamenei este inacceptabil"

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să aibă un cuvânt de spus în alegerea viitorului lider al Iranului, după moartea ayatollahului Ali Khamenei în urma atacurilor aeriene lansate de SUA și Israel. Într-un interviu acordat publicației Axios, Trump a afirmat că nu acceptă varianta ca fiul liderului iranian, Mojtaba Khamenei, să îi succeadă și a insistat că Washingtonul trebuie să fie implicat în procesul de desemnare a noului conducător de la Teheran.

Trump a spus joi într-un interviu că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă, în prima zi a atacurilor aeriene lansate de SUA şi Israel în Iran, relatează Reuters.

"Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran", a susţinut Donald Trump în interviul acordat publicaţiei Axios.

Mojtaba Khamenei, considerat posibil succesor al tatălui său

"Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela", a insistat el, referindu-se la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Khamenei, a supravieţuit atacurilor aeriene americane şi israeliene asupra Iranului. Unele mass-media au susţinut săptămâna aceasta că el va fi noul lider suprem iranian, dar informaţia nu s-a adeverit.

Cleric de rang mediu, dar reprezentant al liniei dure, Mojtaba Khamenei are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran. El este văzut în continuare drept posibil succesor al tatălui său. Noul lider suprem nu a fost încă desemnat.

Regimul de la Teheran nu dă semne de slăbiciune

În pofida bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de fapt de Trump, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. Trump a susţinut că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran "dacă va fi necesar".

Denisa Gheorghe

