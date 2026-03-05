A doua zi de scumpiri la pompă după începerea războiului din Iran. Cât au ajuns să coste motorina şi benzina

Prețurile la benzină și motorină au crescut din nou în România, după ce liderul pieței de distribuție a carburanților, OMV Petrom, a operat în noaptea de miercuri spre joi o nouă majorare. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, este a doua scumpire semnificativă consecutivă de la declanșarea conflictului din Iran.

OMV Petrom a majorat prețurile cu 9 bani pe litru, după ce miercuri acestea crescuseră deja cu 15 bani pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

În urma noii scumpiri, benzina standard se vinde în stațiile Petrom din București cu 8,17 – 8,22 lei/litru, iar în stațiile OMV cu 8,26 – 8,31 lei/litru, fiind cu aproximativ 24 de bani mai scumpă decât la finalul lunii februarie.

Și motorina standard a trecut de pragul de 8,5 lei pe litru. Astfel, în stațiile Petrom prețul ajunge la 8,48 – 8,52 lei/litru, iar în cele OMV la 8,57 – 8,61 lei/litru.

Potrivit Profit.ro, este de așteptat ca și ceilalți distribuitori de carburanți – Rompetrol, MOL, Lukoil și Socar – să opereze ajustări similare de preț, așa cum s-a întâmplat și după majorarea de miercuri.

Creșterea prețurilor la pompă vine în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că autoritățile analizează împreună cu premierul Ilie Bolojan un scenariu prin care acciza la carburanți ar putea fi redusă temporar, dacă prețurile vor continua să crească.

"Știu că oamenii au nevoie de un mesaj foarte clar din partea noastră. Știu că uneori apar breaking news-uri. Sunt întrebat de dimineața până seara când se fac motorina și benzina 10 lei. Poate peste câțiva ani! Am vorbit și cu transportatorii, am stat și cu Banca Națională, am făcut scenarii Lucrăm acum, cu premierul, inclusiv la un scenariu prin care să reducem acciza pentru prețul de peste 8 lei, într-o formă în care să temporizăm cât mai mult. Sunt lucruri pe care le facem pe teritoriul nostru, dar un val extrem de puternic venit pe plan internațional, dacă acest conflict va mai dura 3 săptămâni, 4 săptămâni, va fi extrem de greu de anticipat. Lucrurile se schimbă de la o oră la alta", a spus Bogdan Ivan.

Transportatorii au cerut deja Guvernului reducerea imediată a accizelor, invocând faptul că nivelul acestora în România este peste minimul european și afectează competitivitatea firmelor de transport.

Acciza la benzină a crescut de la 1 ianuarie 2025 la 2.528 lei pentru 1.000 de litri, față de nivelul anterior de 2.382 lei.

"Unul dintre scenariile la care lucrăm este această ajustare temporară, ca timp și ca interval de preț, pentru a reduce sub un anunit prag psihologic costul, dacă vom avea o tendință de creștere continuă în următoarele zile", a mai spus ministrul Energiei.

Pe plan internațional, prețul petrolului a depășit 84 de dolari pe baril, după ce autoritățile iraniene au anunțat blocarea strâmtorii Ormuz, rută prin care tranzitează peste 20% din petrolul mondial. Economiștii avertizează că, dacă situația se va agrava, petrolul ar putea ajunge chiar la 100 – 140 de dolari pe baril, ceea ce ar putea duce la noi scumpiri ale carburanților.

