Românii din străinătate vor plăti din nou taxe, după 8 ani de scutiri. Ministerul Afacerilor Externe propune reintroducerea unor tarife pentru serviciile consulare oferite în diaspora.

"Vorbim în primul rând despre taxa pentru eliberarea documentelor de călătorie, 55 de euro, de exemplu, pentru un nou paşaport sau o nouă carte de identitate, se exceptează de aici situaţiile de furt. Taxele pentru vizele de lungă şedere ar putea creşte de la 120 la 200 de euro, la fel şi unele servicii notariale, de exemplu vorbim de o majorare de la 20 la 30 de euro pentru legalizarea traducerilor", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

Proiectul care prevede aceste modificări urmează să fie publicat în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, iar dacă va fi adoptat, noile taxe vor intra în vigoare din ianuarie 2026.

Potrivit estimărilor MAE, dacă aceste taxe ar fi fost încasate în 2024, statul ar fi încasat aproximativ 40 de milioane de euro, din care 18 milioane de euro ar fi reprezentat doar vizele de şedere.

Articolul continuă după reclamă

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰