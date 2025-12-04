Curs BNR, 4 decembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 4 decembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8241 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 27 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0920 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4521 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3641 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 10 bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 589,3601 lei.

