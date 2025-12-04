Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 4 decembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 4 decembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 13:13
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8241 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 27 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0920 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4521 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3641 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 10 bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 589,3601 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 4 decembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină