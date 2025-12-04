Propunere a Ministerului Muncii: Salariile garantate în insolvență ar putea fi dublate de la 5 la 12 luni

Blocul Naţional Sindical a declarat că susţine extinderea protecţiei salariale în caz de insolvenţă, măsură care ar oferi un sprijin real pentru aproximativ 620.000 de lucrători din sectoarele strategice ale economiei, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Organizaţiei.

"Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a pus în dezbatere un proiect de OUG care extinde protecţia angajaţilor atunci când angajatorul intră în insolvenţă. Este o măsură pe care Blocul Național Sindical o susține ferm, mai ales în contextul vulnerabilităților economice actuale și al procedurilor de insolvență care durează, în medie, 415 zile, printre cele mai lungi din UE.", se menţionează în postarea Blocului Sindical.

În prezent, Fondul de garantare acoperă doar cinci salarii medii brute

În prezent, Fondul de garantare acoperă doar cinci salarii medii brute, ceea ce este insuficient pentru domenii unde reorganizările se întind adesea pe mai mult de un an. Proiectul propune extinderea protecţiei la 12 salarii medii brute, ceea ce reprezintă o schimbare esenţială pentru continuitatea veniturilor, susţin reprezentanţii sindicali.

Sindicaliştii mai subliniază că măsura consolidează stabilitatea economică, menţinând puterea de cumpărare, reducând riscul de efecte în lanţ în economie și protejând securitatea economică naţională, păstrând forţa de muncă înalt calificată în domenii vitale.

