Şofranul, cel mai scump condiment din lume, câştigă teren şi în România. Vorbim despre o familie din judeţul Vrancea, care a pus bazele unei plantaţii de o mie de metri pătraţi, singura din sud-estul ţării. Deşi munca din spatele cultivării şofranului este una asiduă, câştigul este pe măsură. Un kilogram de "aur roşu" poate ajunge să coste până la o 100.000 de lei, iar pentru obţinerea unui singur gram de condiment, sunt necesare aproximativ 1.500 de flori.

- Afacerea cu care Dorina şi Claudiu au dat lovitura: câştigul e uriaş. Preţul unui kg de "aur roşu"

Pe acest câmp din satul Gologanu, judeţul Vrancea am găsit-o pe Dorina şi pe fiul său, Claudiu. Cei doi au început să cultive şofran în urmă cu cinci ani, atunci când curiozitatea i-a împins să pună bazele unei mici plantaţii locale. Cu trecerea timpului, însă, totul s-a transformat într-o afacere profitabilă, care se întinde pe 1.000 de metri pătraţi. "Am achiziţionat bulbii, care provin din Spania şi am început să-i plantăm. Procesul de plantare este unul foarte dificil, pentru că totul este manual. Din floare se aleg doar firele roşii, aceste trei firicele care se văd aici", a declarat Claudiu Boubătrân, producător şofran.

Producătorii din sud-estul ţării îşi doresc ca pe viitor să-şi extindă afacerea

Deşi în spatele procesului de producţie al şofranului se ascund luni întregi de muncă, la final câştigul este pe măsura aşteptărilor. "Un şofran bun, natural, calitatea întâi, un gram valoarează 20 -30 de euro. Trebuie cam 15.00 de flori ca să ajungem la un gram", a declarat Dorina Boubătrân, producătoare de șofran. Producătorii din sud-estul ţării îşi doresc ca pe viitor să-şi extindă afacerea.

Articolul continuă după reclamă

"În Vrancea sunt foarte mulți producători de vinuri și mi-aș dori să colaborez cu cineva ca să aducem ceva wau, ceva care nu mai există în lume. Adică, vinurile noastre de calitate să fie combinate cu luxul șofranului și delicatețea șofranului", a declarat Claudiu Boubătrân, producător şofran. Originar din Orientul Mijlociu, şofranul sau "aurul roşu" este considerat cel mai scump condiment din lume, fiind extrem de apreciat pentru gustul său unic, culoare vibrantă şi proprietățile sale terapeutice.

