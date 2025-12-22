Care sunt preţurile la carburanţi luni, 22 decembrie. Au scăzut cu până la 7 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 22 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor la benzină şi la motorină cu până la şapte bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,24 şi 7,35 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,81 şi 8,07 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,46 şi 7,56 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,85 şi 8,11 lei.

În schimb, preţul pentru un litru de GPL este în uşoară creştere, astfel că litrul de GPL a ajuns să coste între 3,73 şi 3,87 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰