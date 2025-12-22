Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi luni, 22 decembrie. Au scăzut cu până la 7 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 22 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 10:48
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor la benzină şi la motorină cu până la şapte bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,24 şi 7,35 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,81 şi 8,07 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,46 şi 7,56 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,85 şi 8,11 lei.

În schimb, preţul pentru un litru de GPL este în uşoară creştere, astfel că litrul de GPL a ajuns să coste între 3,73 şi 3,87 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi luni, 22 decembrie. Au scăzut cu până la 7 bani pe litru