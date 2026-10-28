Cine este interesat să afle la ce fond de pensii private din cadrul Pilonului II sunt înscriși, precum și câți bani au acumulat în contul personal, o poate face foarte simplu.

Cum afli câți bani ai adunat în Pilon 2 de pensii. Ce reguli trebuie să respecți dacă vrei să retragi banii - Shutterstock / Profimedia

Pilonul II completează sistemul public de pensii și funcționează prin conturi individuale în care sunt evidențiate sumele acumulate de fiecare participant.

Banii provin dintr-o parte a contribuției de asigurări sociale, CAS, datorate de participant. În cazul salariaților, CAS este calculată și reținută din salariul brut de angajator, care o virează împreună cu celelalte obligații fiscale.

Contribuția la Pilonul II nu reprezintă o taxă suplimentară reținută din salariu. Cota destinată pensiei administrate privat este de 4,75% din baza de calcul a CAS, conform Legii nr. 411/2004.

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Cum afli la ce fond de pensii Pilon II ești

Persoanele care nu știu sau nu își mai amintesc la ce fond de pensii private sunt înscrise pot afla informația online, prin aplicația pusă la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Pentru verificare trebuie introduse numele, prenumele și codul numeric personal. Utilizatorul trebuie, de asemenea, să confirme condițiile privind prelucrarea datelor personale și să declare că informațiile introduse îi aparțin.

După completarea datelor și apăsarea butonului ”Caută”, sistemul poate afișa fondul de Pilon II la care persoana este participantă, dacă aceasta este identificată în registru.

Potrivit ASF, informația privind fondul poate fi obținută instantaneu.

Cum verifici câți bani ai acumulat în Pilonul II

După ce ai aflat la ce fond de pensii private ești înscris, următorul pas este verificarea valorii contului individual.

Participantul poate contacta societatea care administrează fondul pentru a solicita informații actualizate despre activul său personal. Datele administratorilor fondurilor sunt disponibile în registrul entităților autorizate de ASF.

Administratorii transmit și o informare anuală fiecărui participant. Documentul conține informații despre activul personal, inclusiv numărul unităților de fond și valoarea acestora. Astfel de informații sunt gratuite și trebuie transmise până la data de 15 mai a fiecărui an.

Dacă documentul nu a ajuns la participant, acesta poate lua legătura cu administratorul pentru a verifica datele de contact înregistrate și modalitățile prin care poate consulta situația contului. Pentru a afla o valoare mai recentă decât cea raportată pentru sfârșitul anului precedent, participantul trebuie să verifice opțiunile puse la dispoziție de administratorul fondului.

Cum verifici contribuțiile virate la Pilonul II

Separat de valoarea totală a contului, participanții pot verifica și informațiile referitoare la contribuțiile virate către Pilonul II.

Aceste date pot fi consultate prin serviciile online puse la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice. Este importantă diferența dintre contribuțiile virate și valoarea actuală a contului. Banii din Pilonul II sunt investiți, iar valoarea unităților de fond poate varia în timp.

Din acest motiv, soldul contului nu este neapărat egal cu simpla sumă a tuturor contribuțiilor virate.

De ce suma din Pilonul II poate crește sau scădea

Fondurile de pensii private investesc contribuțiile participanților pe piețele financiare, în limitele și condițiile stabilite de legislație. Valoarea activului personal depinde atât de contribuțiile acumulate, cât și de evoluția investițiilor fondului.

Din acest motiv, valoarea contului poate fluctua, iar două persoane care au avut contribuții similare, dar sunt înscrise la fonduri diferite, pot ajunge să aibă valori diferite în conturile personale. Soldul afișat în prezent nu permite nici calcularea cu precizie a sumei care va exista în cont în momentul pensionării. Până atunci vor putea fi virate noi contribuții, iar valoarea unităților de fond se poate modifica.

Poți retrage oricând banii din Pilonul II?

Nu. Banii acumulați în Pilonul II nu pot fi retrași oricând dorește participantul. Dreptul la plată se deschide numai în situațiile prevăzute de lege. Printre acestea se numără pensionarea pentru limită de vârstă și, în condițiile legii, pensionarea pentru invaliditate.

În cazul decesului participantului, drepturile acumulate în cont pot reveni moștenitorilor, potrivit procedurilor legale aplicabile. Conform regulilor aplicabile în prezent, persoana îndreptățită poate solicita plata unică sau plata eșalonată a sumei pe o perioadă de cel mult cinci ani.

În cazul plății eșalonate, reglementările ASF prevăd tranșe lunare de minimum 500 de lei, cu excepția ultimei tranșe.

Din suma plătită pot fi scăzute deducerile prevăzute de lege și, după caz, anumite costuri bancare sau poștale.

Ce se schimbă din 2027 în privința pensiilor private

Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private este prevăzută să intre în vigoare la 5 ianuarie 2027.

Actul normativ conține și dispoziții tranzitorii, motiv pentru care modalitatea concretă de încasare a banilor trebuie verificată în funcție de legislația aflată în vigoare în momentul în care participantul solicită plata.

Valoarea efectiv încasată poate fi, de asemenea, diferită de suma brută stabilită pentru plată.

Ce trebuie să faci dacă nu știi nimic despre pensia ta privată

Primul pas este să verifici, prin aplicația ASF, la ce fond de Pilon II ești înscris. După identificarea fondului, poți contacta administratorul pentru a afla valoarea actuală a activului personal și pentru a verifica dacă datele tale de contact sunt corecte.

Pentru contribuțiile virate poate fi verificată și situația disponibilă prin serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice.