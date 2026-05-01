Turiștii nu au mai aruncat cu bani în minivacanța de 1 Mai. 7 din 10 români și-au fixat un buget de maximum 1000 de lei pentru minivacanță. Dacă numeri rezervările, Valea Prahovei are cel mai slab început de mai din ultimii ani. Totuși, pe munte s-a schiat ca în toiul iernii - la Cota 2000 erau pline pârtiile, semn că turiștii preferă să vină dimineața și să plece pe-nserat spre casă. Opulența s-a mutat la mare.

Ultima lună de primăvară a început cât se poate de prost pe Valea Prahovei. Străzile sunt mai goale decât buzunarele hotelierilor.

"Suntem în Bușteni, în parcul central și dacă nu aș știi că este 1 Mai, nici nu aș avea de unde să-mi dau seama. Stațiunea este mult mai puțin aglomerată în orice alt vârf de sezon" a explicat reporterul Observator Claudiu Loghin.

Jumătate din camere, libere în weekend pe Valea Prahovei

Turiștii nu s-au mai bătut pe cazări ca-n alți ani. Jumătate din camere sunt libere în weekend.

"Eu vin de câțiva ani aici și putem face diferența. [...] Toate se scumpesc. Oamenii aleg ce să facă, să iasă, să nu iasă" a spus o turistă.

Animator: E loc de a respira, oamenii nu se calcă în picioare. Poate frigul, cine știe.

Reporter: Alte motive care ar fi?

Animator: Economice.

"Rezervările s-au făcut aproape pe last minute în ultima perioadă. Cred că și puțină neîncredere, puțină îngrijorare" a spus Ciprian Stanciu, hotelier din Sinaia.

7 din 10 români și-au stabilit un buget maximum o mie de lei pentru minivacanța de 1 Mai din acest an.

"Bugetul mereu e depășit, deci nu se stabilește nimic de dinainte" a spus o turistă în Mamaia.

Un pic mai altfel au stat, însă, lucrurile, la mare. Cluburile vor fi pline de turiști pentru care distracția e mai importantă decât gaura din buget.

"Artiști care cântă la vioară și saxofon, dar și actori de la circ. De altfel, aceasta este tematica unui club din nordul stațiunii Mamaia pentru petrecerile din seara aceasta" a explicat reporterul Observator Andreea Filip.

"Cluburile din Mamaia, le vom lua pe toate la rând să vedem toți artiștii care vin în acest weekend aici" au spus câteva tinere.

Tânăr: 1500 de euro.

Reporter: Pe zi?

Tânăr: 500 de euro pe zi, minim.

Reporter: Care e limita maximă?

Tânăr: Cât vor să-mi dea credit de nevoi personale.

Trotuarele s-au transformat în podium de modă. Iar ținutele... n-au fost luate la bani mărunți.

Festivalul de street food din Mamaia Nord, un succes

Festivalul de street food din Mamaia Nord a fost un succes, poate și pentru că prețurile nu te împiedicau să mănânci pe săturate.

"35 de food truck-uri, 9 cred că avem pe partea de dulce, de înghețată. […] Pizza, paste, burgeri, mexican, indian, thailandez. Împrejurul lumii cu toate aromele" a spus organizatorul festivalului, Adrian Grecu.

"Aici avem un pide de pui, carne tocată pe cocă, deasupra ou cu susan. Mai avem una cu magiun, tradițional șuberec. Aromele turcești, care sunt știute de toată lumea" a spus bucătarul Ömer Orhan.

"Am mers foarte mult și pe zona de entertainment în cadrul evenimentului, nu este vorba doar de mâncare. Avem și o scenă foarte mare, unde sunt peste 10 DJ pe zi care pun muzică" a spus organizatorul festivalului, Andrei Nistor.

Băutură și mâncare avem pe litoral, însă de ce ar mai fi nevoie, ca să atragă și turiști? De marketing, spune ministrul Turismului.

"Eu am făcut apel ca mulți români să își petreacă vacanțele în țară pentru că este un an greu economic și este important acest aport. E important să alocăm buget important pentru promovarea țării. Anul acesta bugetul este aproape dublu față de anul trecut [Ce le puteți promite turiștilor români anul acesta?] Nu funcționez pe bază de promisiuni" a spus ministrul Turismului, Ambrozie-Irineu Darău.

Așa cum ministrul nu funcționează pe bază de promisiuni, nici litoralul nu funcționează pe strategii care rămân doar pe hârtie. Un lucru este cert: de la an la an, sunt tot mai puțini turiști pe litoralul românesc și tot mai mulți pe cel bulgăresc.

