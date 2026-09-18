O femeie de 75 de ani din Shanghai a cheltuit trei milioane de yuani, echivalentul a aproximativ 450.000 de dolari, pe tratamente de înfrumusețare într-un salon, epuizându-și complet economiile pentru pensie înainte ca fiica ei să descopere situația.

Și-a vândut casa și bijuteriile. Bătrâna de 75 de ani a plătit 450.000 de dolari la un salon de înfrumusețare - Shutterstock / Profimedia

Fiica femeii a cerut recent ajutorul unei emisiuni de televiziune din Shanghai după ce a aflat că mama ei își cheltuise toate economiile pe servicii de înfrumusețare.

Femeia, al cărei nume de familie este Yu, își cheltuise economiile la o filială a companiei Yongqi Beauty and Hairdressing, precum și la o instituție de medicină estetică asociată cu Yongqi, începând din 2016. Salonul avea tarife de 10 până la 20 de ori mai mari decât prețurile pieței; o singură ședință de tatuare a buzelor, cu mai multe proceduri, costa uluitorul preț de 6.000 de dolari.

Prețuri exorbitante pentru simple tratamente estetice sau cosmetică

Yu a dezvăluit că printre tratamentele de înfrumusețare achiziționate s-au numărat proceduri pentru fermitatea pielii, lifting cu fire și masaje ale meridianelor. Detaliile facturilor obținute de fiica lui Yu de la cele două unități au arătat că femeia a făcut și proceduri de tatuare a sprâncenelor și buzelor în salon.

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Ceea ce a ridicat semne de întrebare a fost faptul că tarifele pentru aceste servicii erau de 10 până la 20 de ori mai mari decât prețurile pieței. De exemplu, o ședință de tatuare a buzelor care includea mai multe proceduri costa 39.800 de yuani, adică aproximativ 6.000 de dolari.

Factura mai arăta că Yu repetase aceeași procedură de mai multe ori, lucru care, în cazul tatuării, nu este necesar. Yu a declarat că nu a acordat atenție costurilor pentru că se considera o persoană înstărită. Economiile sale proveneau din vânzarea unei locuințe.

Până când fiica ei a descoperit situația, femeia ajunsese să nu își mai permită să plătească nici chiria pentru apartament, motiv pentru care și-a vândut bijuteriile.

Angajații magazinului Yongqi o îndrumaseră către o clinică de medicină estetică numită Rouyi, care i-a cerut 300.000 de yuani, aproximativ 45.000 de dolari, pentru o procedură de ”îngrijire intimă”. Deși femeia a plătit, procedura nu a mai fost efectuată, iar clinica a înlocuit-o ulterior cu alte tratamente pentru îngrijirea pielii.

Facturile emise de salon conțineau și servicii cu denumiri precum „scaunul fericirii” și „capsula spațială”, pe care Yu nu a putut să le explice. South China Morning Post a încercat să contacteze salonul pentru un punct de vedere, însă numerele de telefon menționate pe facturile clinicii nu funcționau.

Fiica femeii a descoperit în cele din urmă plățile ieșite din comun

Fiica lui Yu a descoperit că clinica îi facturase femeii serviciile prin contul Yongqi. Un angajat al companiei a susținut că bătrâna fusese cea care solicitase procedurile frecvente din cauza „anxietății legate de aspectul fizic”.

Reprezentanții companiei au mai susținut că toate prețurile erau afișate clar și că, prin efectuarea plăților, Yu acceptase tarifele practicate. Patronul salonului i-a returnat parțial femeii suma plătită în avans, ca soluție de compromis.

Salonul continuă să funcționeze, fără semne că ar face obiectul unei anchete oficiale sau al unei suspendări a activității. Deși reprezentanții companiei au invocat „afișarea clară a prețurilor” în apărarea sa, legislația chineză privind afișarea transparentă a prețurilor și interzicerea fraudei în materie de prețuri prevede, de asemenea, că operatorii economici trebuie să respecte principiile transparenței, corectitudinii și onestității.

„Persoanele în vârstă au același drept de a-și dori să fie frumoase, însă dorințele lor nu ar trebui exploatate de afaceri lipsite de scrupule”, a remarcat un comentator.

Un altul a adăugat: „Saloanele de înfrumusețare se bazează pe cheltuielile suplimentare ale clienților pentru a supraviețui. Este esențial să fim atenți la tacticile lor.”