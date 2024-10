Ionuţ şi-a deschis de curând propriul său salon. Clienţii fideli pe care i-a avut pe vremea când era doar un angajat l-au făcut să prindă curaj. A investit aproape 10.000 euro într-un barbershop.

Frizerie sau barbershop modern. Afacerea deschisă de Ionuţ cu 10.000 de euro

"Noi le oferim posibilitatea să îşi facă o programare. E un vibe mult mai bun. Folosim şi produse de top. E un mediu plăcut, în care vii cu drag, să te simţi bine, să îţi găseşti stilul, să îţi faci prieteni. E ca şi cum vii la psiholog. Majoritatea clienţilor mei sunt tineri", spune Ionuţ Popa, frizer.

"E o diferenţă mare, e mult confort, frizuri noi, s-a schimbat moda, nu mai e ca pe vremuri. Nu stau la rând, fac programare online", povesteşte un tânăr. În ultimii ani, numărul saloanelor moderne a crescut simţitor, în detrimentul clasicelor frizerii de cartier.

În centrul oraşului Gherla, într-o frizerie de la parterul unui bloc, îl găsim pe Ioan Hirean, frizer de meserie de 46 de ani. "Am făcut practică la locul de muncă şi apoi şcoală, un an de zile, la Ploieşti. Tineretul la noi nu mai vine. Care trec pe stardă. Pensionari...", spune Ioan Hirean, frizer.

Mulţi ani a avut frizeria în vecinatatea casei de cultură din oraş, aşa că printre clienţi a avut şi nume mari. "Furdui a avut spectacol în Cluj, apoi spectacol în Gherla şi sculele de bărbierit le-a uitat în Cluj. Şeful de la Casa de Cultură l-a adus la mine că mă cunoştea", povesteşte Ioan Hirean, frizer.

Adevarata meserie se fură, nu se învaţă. Asta crede Rareş, fiul său, care îi va duce mai departe şi meseria şi mica afacere. "Am făcut de mic, am tuns, prieteni, vecini şi mi-am spus să fac o şcoală, am fost la Cluj La Spiru Haret şi am făcut 3 ani şcoală", spune Rareş Hirean, frizer.

Dacă la un barbershop preţul unui tuns este de cel puţin 50 lei, la o frizerie de cartier nu depăşeşte 30 lei.

