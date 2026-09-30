Al 29-lea femicid de anul acesta s-a petrecut în Neamţ. O femeie de doar 42 de ani, mama unui băiat de 15 ani, a fost ucisă de bărbatul cu care avea o relaţie de 6 ani. Nu era primul conflict, existase în trecut şi un ordin de protecţie, dar femeia nu fusese de acord cu el spun anchetatorii. Cumplit este faptul că înainte de crimă, individul şi-ar fi sunat mama şi i-a spus ce vrea să facă. Mai mult, i-a mărturisit că vrea să-l ucidă şi pe fiul victimei. Femeia a fost cea care a avertizat poliţia şi a salvat, astfel, viaţa băiatului.

Apelul la 112 anunţa faptul că o femeie de 42 de ani a fost ucisă într-un apartament din Roman. Criminalul: bărbatul cu care avea o relaţie de 6 ani. El ar fi mărturisit fapta fostei soţii şi mamei sale, care locuia în Italia, şi le-ar fi spus că urmează să-l omoare şi pe fiul victimei, un băiat de 15 ani. Femeile au cerut imediat ajutor poliţiştilor.

"Eu am văzut că fugeau nişte poliţişti, vreo 6 7, când la scara, când la scara B, când la scara [...]. După aceea am auzit bubuituri din balcon la uşă, aveam impresia că voia să intre în casă" spune un martor.

Băiatul a fost oprit la timp de poliţişti, chiar pe drumul spre casa în care avusese loc tragedia.

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"Echipajele de ordine publică au fost direcționate, pentru a lua măsuri de protecție a acestuia. Minorul de 15 ani a fost identificat de polițiști, fiind în afara oricărui pericol" explică Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamţ.

"DGASPC Neamț a intervenit încă din primele momente pentru a-i oferi minorului sprijinul emoțional și protecția de care are nevoie. Un psiholog din cadrul instituției s-a deplasat la sediul Poliției, unde se afla adolescentul, și i-a acordat sprijin psihologic. Specialistul a fost alături de copil inclusiv în momentul în care acesta a aflat despre pierderea mamei sale" spune Magda Vasilache, purtător de cuvânt DGASPC Neamţ.

Cu poliţia la uşă, criminalul a recurs la un gest extrem

Cu poliţia la uşă şi perspectiva a zeci de ani de închisoare, atacatorul a recurs la un gest extrem.

"S-a primit o solicitare pentru un bărbat care ar fi sărit de la etajul patru. La locul solicitării, echipajul medical de urgenţă a găsit bărbatul cu multiple traumatisme" spune Radu Roibu, SAJ Neamţ.

Individul a fost preluat de o ambulanţă în stare critică, dar nu a supravieţuit. Nici pentru victima lui nu s-a mai putut face nimic.

"Un alt echipaj medical de urgenţă a găsit la locul solicitării o femeie în vârstă de 42 de ani în stop cardio-respirator, fără indicaţii de resuscitare, cu plăgi multiple înjunghiate" relatează Radu Roibu.

"Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii acestui eveniment" mai spune Ramona Ciofu.

Un alt caz de femicid care putea fi evitat

Fiul victimei va rămâne la bunica maternă care s-a oferit să aibă grijă de el. Din păcate, acest caz este încă un femicid care ar fi putut fi evitat...

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În privinţa violenţei domestice, cifrele sunt îngrijorătoare. Trei din patru femei sunt victimele ale agresiunilor, chiar în propria locuinţă, 70 la sută recunosc că sunt dependente financiar de agresor şi nu au unde să plece, iar 9 din 10 spun că abuzul continuă şi după ce îşi părăsesc partenerul violent. România are o lege a femicidului din primăvara acestui an. Aceasta prevede pedepse mai mari pentru cei care comit astfel de crime, dar nu oferă soluţii viabile pentru femeile agresate de partener.