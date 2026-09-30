Un copil este o binecuvântare, dar nu toate mamele reușesc să se bucure de primele luni de maternitate așa cum și-au imaginat. Asta pentru că, uneori, schimbarea vine la pachet cu o suferință despre care se vorbește prea puțin. Generaţii la rând s-a perpetuat ideea că odată cu nașterea, femeia primeşte parcă niște "superputeri" și poată face față oricărei provocări. În realitate, tocmai atunci este mai vulnerabilă ca oricând. Între nopți nedormite, schimbări hormonale, anxietate și presiunea de a fi o mamă perfectă, unele femei ajung să se confrunte cu depresia postpartum, dar există elemente prin care o recunoaștem și cum o putem trata.

"A fost o tristeţe nejustificată cu episoade de plâns în fiecare zi. Trăgeam de mine să mănânc, să mă spăl pe dinţi", spune Sara, mamă, 27 de ani.

Venirea pe lume a copilului a adus un contrast puternic în viaţa Sarei. Fericirea copleşitoare a venit la pachet cu tristeţe şi epuizare. Nici măcar sprijinul permanent al celor dragi nu reușea să-i amelioreze starea.

"Aveam foarte multă teamă, fiind primul copil. Foarte multă anxietate pentru că nu voiam să îi fac rău. Vinovăţie, cei din jurul meu încercau să mă ajute,dar nu ştiau cum. Atunci când ființa asta fragilă plânge necontrolabil câteva ore, te simți neputincioasă ca nu faci ceva bine. Că nu ești în stare să îngrijeşti fiinţa dependentă de tine", explică Sara, mamă, 27 de ani.

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Ce simt femeile după naştere

Fiind cadru medical, Sara a înțeles imediat ce i se întâmplă: trecea printr-o depresie postpartum.

"Cel mai greu a fost sa fac programarea la psihiatrie, apoi totul a mers foarte bine. Datorită tratamentului pot să mă bucur de lunile astea din viaţa noastră cu care nu o să mă mai întâlnesc niciodată", menţionează Sara, mamă.

"Pacienta poate să își administreze tratament special în perioada în care alăptează. Există un chestionar pe care orice pacienta îl poate accesa pe internet. Este chestionarul pe baza căruia se poate pune diagnostic de depresie post partum pe baza a 10 întrebări", explică Ioana Iordache, medic ginecolog.

"Depresie e ceva ce nu putem preveni, ea se întâmplă. Acolo vor apărea 2 identități, peste femeia care era anterior se va crea o noua identitate: de mamă si ele vor trebui să se înțeleagă și să facă pace, este și o furtună hormonală", spune Simona Boldea, psiholog.

Cum se poate manifesta starea de "baby blues"

După naștere, este normal ca proaspăta mamă să treacă printr-o descărcare emoțională. Se numește "baby blues" și se poate manifesta prin plâns, anxietate și schimbări de dispoziție, care, de obicei, dispar în două-trei săptămâni. În cazul depresiei postpartum, însă, tristețea este mai intensă și persistă.

"În depresia post natală, se accentueaza tristețea permanentă, stare de oboseală, emoții fluctuante, lipsă de încredere, stare totala de nesiguranţă. Cele mai multe depresii post natale apar din cauza problemelor de alăptare. Apare sentimentul de culpabilitate al mamei", menţionează Vania Limban, moașă independentă.

Depresia postpartum nu arată întotdeauna așa cum ne imaginăm

Aproape 1 din 8 femei poate trece printr-o formă de depresie în primul an după naștere. Dar depresia postpartum nu arată întotdeauna așa cum ne imaginăm: nu înseamnă neapărat că o mamă nu își poate îngriji copilul, ci din contră. Reușește să facă totul pentru bebeluș, deși în interiorul ei se dă o luptă între ceea ce simte și ceea ce crede că ar trebui să simtă.

Vania este moașă de peste 30 de ani și, de-a lungul timpului, a fost alături de sute de femei în primele lor luni de maternitate. Îşi aminteşte că, în trecut, stările mamelor după naştere nu erau luate în serios. Acum, a crescut gradul de conştientizare, dar nu suficient.

"Noi la vremea respectivă nu am auzit niciodată de depresie postnatală și eu eram moaşă atunci. Tânăra generație este supusă din ce în ce mai mult stresului", spune o moașă independentă, Vania Limban.

"Am fost mai sensibilă, dar am avut mama lângă mine constant. Multe colege, femei care au făcut depresie după naştere. Am auzit de treaba asta pe internet, ţi se schimbă corpul, e un şoc mai ales după ce naști", spun femeile.

Bărbat: Ştiu despre depresia post partum și de frica de necunoscut, ca nu poți sa îți ingrijesti bebeluşul.

Reporter: Din perspectiva de bărbat cum puteți să o ajutați?

Bărbat: Preluând din treburile casnice, suport emoțional, timp.

"Este un fenomen nou. Nu este foarte cunoscut în societate, doar în niște bule, în zonele urbane, la oamenii care sunt cu un statut socio-economic ceva mai ridicat", explică Dan Petre, sociolog.

Mamele se confruntă şi cu scepticismul celor din jur

Chiar şi Sara s-a confruntat cu scepticismul celor din jur când a povestit ce simte cu adevărat.

"Am prieteni care sunt foarte deschişi să înțeleagă că depresia nu este o fiţă, o invenţie modernă. Cei care sunt trecuţi de o anumită vârstă, dintre rude, au fost puţin sceptici", spune Sara, mamă.

"Fiecare mămică ar trebui să își asculte instinctul și să nu bage în seama ce zic de cei din jur", spune Loredana, mamă la 16 ani.

Ce pot face apropiaţii pentru a ajuta noile mame

Doar că uneori, chiar și instinctul de mamă poate fi tulburat de aceste stări depresive. Tocmai de aceea, apropiaţii trebuie să se implice. Altfel, noua familie va avea de suferit.

"Nu este disponibilă pentru bebeluş și acest lucru pentru bebeluş este covârşitor, pentru că vine dintr-un mediu ostil, după ce a stat 9 luni într-un confort extraordinar vine în mediu cu lumină, cu zgomote. Este posibilitatea să se creeze distanța psihică între mamă și bebeluș", explică Simona Boldea, psiholog.

"Fetele tinere de astăzi au o viață mai agitată față de a nostră, foarte puțin au ajutor. Sunt mai independente", spune o femeie de 70 de ani.

"Trebuie să i te adresezi direct: Ce ai? Cu ce te pot ajuta? Cu ce te pot sprijini?", explică Vania Aliman, moaşă independentă.

În România, aproximativ 150.000 de femei nasc în fiecare an și toate au dreptul la ajutor psihologic și psihiatric gratuit de la stat, în perioada sarcinii şi lăuziei, chiar dacă nu plătesc asigurări de sănătate.