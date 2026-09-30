Mai sunt câteva zile până când Iașul va deveni din nou capitala credinței și unul dintre cele mai aglomerate orașe din țară. Sute de mii de oameni sunt aşteptaţi la pelerinajul de Sfânta Parascheva, iar pregătirile deja au început. Autoritățile pun la punct traseele pentru pelerini, zonele de așteptare și măsurile de siguranţă.

Peste 200.000 de oameni sunt așteptați să vină să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul va începe oficial pe data de 8 octombrie, așa că pregătirile sunt în toi, ca în fiecare an.

Pe acest culoar vor trece pelerinii după multe ore de așteptare. E posibil ca, la un moment dat, să se aștepte chiar și 20 de ore, cum s-a întâmplat în anii trecuți, dar nimic nu mai contează în momentul în care au ajuns la baldachinul care va fi în zilele următoare îmbrăcat în flori. Va fi pusă şi racla cu moaștele Sfintei.

Slujba va avea loc pe data de 8 octombrie, la ora 6 dimineața, dar pelerinii se așază de obicei la rând cu o zi înainte. Își doresc foarte mult să se închine Sfintei. Cei mai mulți însă vor veni în apropierea zilei de hram, pe 14 octombrie.

Articolul continuă după reclamă

Se spune că atunci puterile Sfintei sunt mai mari. Vor fi sute de voluntari, zeci de preoți care îi vor întâmpina pe traseu la rând, dacă au nevoie de orice.

Vor primi, de asemenea, mâncare. Vor primi ceai, cafea, apă și o vorbă bună la nevoie. Trebuie să se înarmeze însă cu răbdare, iar cei care nu și-au luat încă locuri de cazare trebuie să știe că nu se mai găsesc în acest moment.

Gradul de ocupare, în ceea ce privește cazarea în Iași, este deja la 100%. Mai mult decât atât, sunt rugați toți oamenii să se îmbrace corespunzător și să-și țină medicamentele cu ei. De asemenea, vor avea parte și de ajutor medical în cazul în care va fi nevoie.