O țară din Europa a găsit o soluție neobișnuită pentru lipsa de personal din transportul public: recrutează muncitori din Tunisia și le oferă nu doar contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și salarii mai mari decât în țara de origine, ci și locuințe la prețuri reduse.

Țara din Europa care aduce muncitori străini şi le oferă şi cazare. Meseria pentru care sunt căutaţi - Sursa: Profimedia

Este cazul orașului Brescia din nordul Italiei, unde compania Brescia Mobilita, care gestionează transportul public local și este controlată de municipalitate, a recrutat 28 de muncitori din Tunisia. Aceștia urmează să ajungă în oraș după aproape un an de pregătire, relatează Corriere della Sera.

Au învățat italiana și și-au echivalat permisele

Recrutarea a început în urmă cu un an, în Tunisia, pentru persoane interesate să se mute în Italia în schimbul unui loc de muncă stabil. Cei 28 de angajați au urmat un curs intensiv de limba italiană, și-au convertit permisele de conducere și au obținut certificatul profesional necesar pentru a putea lucra ca șoferi.

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Vor mai avea nevoie de câteva săptămâni înainte de a începe efectiv activitatea.

Cei mai mulți dintre noii angajați vor lucra ca șoferi de autobuz, în timp ce o parte dintre ei vor fi repartizați în zona de mentenanță.

Compania le oferă și locuințe

Unul dintre principalele obstacole în recrutarea de personal în Brescia este costul ridicat al chiriilor. Pentru a face oferta de muncă mai atractivă, Brescia Mobilità a amenajat mai multe locuințe administrate de Aler, care nu mai erau utilizabile, și le-a transformat în spații de cazare pentru noii angajați.

Cei 28 de muncitori vor locui în cartierele Casazza, Borgo Trento și Sanpolino.

Locuințele sunt împărțite între mai mulți angajați, iar chiria este stabilită la un nivel redus. O cameră single costă 300 de euro pe lună, în timp ce pentru o cameră dublă se plătesc 200 de euro de persoană, cheltuielile fiind incluse.

Potrivit informațiilor publicate de Corriere della Sera, suma este mai mică de jumătate față de nivelul întâlnit pe piața liberă pentru camerele închiriate în oraș.

Brescia Mobilita intenționează să extindă programul și la ceilalți angajați ai companiei. Au fost pregătite deja procedurile prin care personalul actual va putea solicita o astfel de locuință la preț redus.

Brescia nu este primul oraș italian care caută personal din afara țării pentru transportul public. După Milano, și autoritățile din Brescia au decis să recruteze muncitori din străinătate pentru a acoperi deficitul de personal.

Sindicatele spun că soluția este doar temporară

Inițiativa nu este însă văzută de toată lumea ca o soluție definitivă pentru problema lipsei de personal.

Sindicatele au descris recrutarea muncitorilor din Tunisia drept o „măsură temporară” și susțin că problema principală rămâne nivelul salariilor raportat la volumul de muncă.

Reprezentanții angajaților au avertizat că unii dintre muncitori ar putea ajunge, după câțiva ani, să plece către companiile private de transport, unde salariile pot fi mai mari, iar condițiile de muncă diferite.

Rămâne de văzut dacă salariile mai bune decât cele din Tunisia, contractele stabile și posibilitatea de a locui la preț redus vor fi suficiente pentru ca noii angajați să rămână pe termen lung în transportul public din Brescia.