Gusturile copilăriei au ajuns în mijlocul Capitalei! Plăcintele cu brânză, mere şi dovleac sau poale-n brâu au umplat parcul izvor de mirosuri ademenitoare. Trecătorii nu au putut rezista. S-au bucurat de savorile tradiţionale şi s-au transportat în curtea bunicilor cu fiecare îmbucătură. Festivalul a bătut şi un record culinar. Bucătarii au pregătit o alivancă uriaşă, de 20 de metri.

Aroma de plăcinte a strâns sute de oameni în parcul Izvor. Au avut de unde alege, iar gusturile nu i-au dezamăgit.

"Am degustat mai multe plăcinte şi am geanta plină de cumpărături pentru acasă. Cu mere, cu dovleac, cu brânză, dulci, sărate. Până acum, peste 150 de lei", spune un client.

Gospodinele au lucrat zi şi noapte. În mijlocul festivalului, o plăcintă moldovenească uriaşă a atras toate privirile.

"Avem în jur de o mie de plăcinte care formează plăcinta cea mare cu brânză dulce şi stafide. A durat cam o zi jumate, foarte multă muncă", spune un comerciant.

Prăjitura lui Ion Creangă, printre vedetele festivalului

Prăjitura copilăriei lui Creangă, alivanca a fost una dintre cele mai degustate.

"Cea mai veche reţetă moldovenească, alivanca, este pomenită în aminitirile lui Ion Creangă. Ea conţine ouă lapte, smântână, mălai şi se poate face în mai multe sortimente", spune un comerciant.

Plăcintele costă între 9 şi 15 lei suta de grame.

"Am adus plăcinte cu mere, plăcintă cu dovleac, că e sezonul, avem şi cu brîânză sărată, cu carne, cu vişine, toate sortimentele. Reţetele mai de la părinţi avem, mai vechi. Avem dolveacul, foile ca de casă, drojdie, fâină şi smântână, să rămână pufoase", spune Lili Dezgige, producător.

"Sunt făcute în casă, cu produse naturale. Dolveacul este căutat în perioada această, este cel mai mâncat", spune Ana, comerciant.

Lângă plăcinte, mustul proaspăt stors a mers perfect. Un litru costă 15 lei, iar un pahar 10 lei

"Suntem din Vrancea, am venit cu strugurii de acasă, de la noi, suntem producători. Am venit cu 3 soiuri, îi stoarcem la faţa locului. Avem cele mai cerute soiuri: căpşunică, hamburg şi otonel", spune Cozbarzu Adriana, comerciant.

Festinul continuă şi mâine în parcul Izvor, iar intrarea este liberăs.

