Războiul din Ucraina s-a auzit din nou, zgomotos, la granița României. O dronă rusească, folosită în atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a fost distrusă de antiaeriană la doar o sută de metri de malul românesc, lângă Chilia Veche. Localnicii au primit mesaje RO-Alert, armata română a ridicat avioane F-16 de la Borcea, dar piloţii români nu au deschis focul asupra dronelor inamice.

Au fost momente de teamă la granița României. Încă de azi noapte, sistemul RO-Alert i-a avertizat pe localnicii din nordul judeţului Tulcea că trebuie să se adăpostească, pentru că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Au urmat încă două alerte, mai multe drone au atacat în valuri poziţiile ucrainene. Dimineaţă, puţin după ora 9, unul dintre aparatele de zbor fără pilot a fost distrus în apropiere de Chilia Veche.

Drona a dost doborâtă de anti-aeriana ucraineană desupra Dunării, la 100 de metri de malul românesc. Dincolo, la distanţă mică sunt porturile ucrainene, ținte ale atacurilor Rusiei. Aparatul de zbor fără pilot a venit dinspre sud-est, pe culoarul folosit frecvent în atacurile asupra infrastructurii portuare.

Cel mai probabil este vorba despre un Shahed 136 – o dronă kamikaze cu rază lungă de acțiune, peste 1.000 de kilometri. Are un motor simplu, pe benzină, în doi timpi, ceea ce explică zgomotul specific – ca o motoretă sau un scuter în aer. Poate transporta o încărcătură explozivă de aproximativ 30-40 de kilograme și zboară la altitudine joasă, pentru a evita detectarea radar. Este lentă – în jur de 150-180 km pe oră – dar greu de interceptat când vine în valuri.

Localnicii au spus pentru Observator că atacul a fost unul dintre cele mai violente, de când a început războiul. Cel puţin aşa l-au simţit ei.

"Nu te obişnuieşti niciodată cu aşa ceva. E groaznic. De trei-patru ani încoace ne-a afectat.

Oamenii de zi cu zi stau stresaţi, sirene, alarme", a povestit un localnic.

"Am primit RO-ALERT dimineaţă, şi aseară, şi alaltăieri seară, după-amiază. Noi, Chilia, suntem cea mai bine păzită comună din România. Sunt toate unităţile prezente, suntem sub umbrela NATO", a declarat Timur Ceauş, primar Chilia Veche.

Încă de aseară armata a ridicat de mai multe ori de la sol avioanele F16 de la Baza Borcea. Aeronavele de luptă au identificat dronele pe radar, dar nu au tras asupra lor.

"Avem informaţii că o dronă se îndreaptă către noi. Ridicăm imediat două, trei, patru avioane, câte ridicăm. Şi ăia pleacă şi nu mai ştim absolut nimic. E această rutină care nu ajută la reconstruirea acelui element extraordinar de important care se numeşte descurajare, astfel încât toţi cei care încearcă să ne penetreze spaţiul aerian să fie convinşi că nu pot să o facă pentru că există o forţă militară românească care neutralizează toate aceste ameninţări", a declarat Mircea Mîndrescu, fost comandant de trupe NATO în Europa.

Între timp, situaţia pe frontul din Ucraina rămâne incertă, iar discuţiile despre pace nu aduc nimic nou. Rusia cere controlul asupra întregii regiuni Donbas, în timp ce Ucraina vrea retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ei şi garanţii de securitate din partea Statelor Unite.

