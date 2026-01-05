Anul începe cu veşti proaste. Guvernul a decis că alocaţiile vor fi îngheţate şi în 2026, pentru al doilea an consectiv. Asta deşi în lege este precizat clar că banii primiţi de copii trebuie să ţină pasul cu nivelul inflaţiei. Astfel, pentru cei doi ani fiecare copil pierde cel puţin 945 de lei. În prezent, alocațiile sunt de 292 de lei pe lună și de 719 lei pentru copiii cu vârsta sub 2 ani.

După ce indexarea alocațiilor pentru anul 2025 a fost suspendată prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, cunoscută sub denumirea de "OUG trenuleț" și adoptată de guvern, o nouă măsură legislativă blochează majorarea prevăzută pentru anul 2026. Este vorba despre articolul XXV din Legea nr. 141/2025,, care prevede menținerea cuantumului alocațiilor la nivelul lunii decembrie 2025, identic cu cel din decembrie 2024.

Potrivit articolului 3, alineatul 2 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, valoarea acesteia ar trebui actualizată anual, automat, în funcție de rata medie anuală a inflației, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.

Totuși, indexările corespunzătoare inflației din anii 2023 și 2024 au fost suspendate prin decizii politice luate în anii 2024 și 2025.

În prezent, alocația lunară este de 292 de lei pentru copiii mai mari de 2 ani și de 719 lei pentru cei mai mici de 2 ani sau pentru copiii cu dizabilități. Conform datelor oficiale, inflația a fost de 10,4% în 2023 și de 5,6% în 2024, valori care ar fi trebuit utilizate pentru ajustarea alocațiilor în 2025 și 2026.

