Care e suma ideală pe care ar trebui să o păstrăm în contul curent? Explicaţia experţilor

Nu e o idee bună să ţinem toţi banii în contul curent. Experţii britanici explică de ce. Poate fi plăcut să vezi cum soldul creşte de la un salariu la altul, dar dacă păstrăm sume mari astfel, în timp, îşi pot pierde din valoare din cauza inflaţiei.

6,4 milioane de conturi curente din Marea Britanie conțin peste 10.000 de lire sterline, bani care nu generează dobândă. Iar problema nu îi vizează doar pe cei cu economii mari, scrie Metro. Potrivit experților, dacă într-un cont curent se află mai mult de 1.000 de lire sterline adică aproximativ 1.200 de euro, titularul se sabotează singur deoarece mai mult ca sigur va pierde bani.

Un număr infim de conturi curente oferă dobânzi suficiente pentru a ține pasul cu inflația. În majoritatea cazurilor, banii nu produc nimic, iar puterea lor de cumpărare scade. Derek Sprawling, specialist financiar în cadrul companiei Spring, explică faptul că un cont curent ar trebui utilizat exclusiv pentru cheltuielile zilnice, nu pentru economisire pe termen lung.

El compară contul curent cu un portofel digital, destinat tranzacțiilor rapide și accesului uşor la bani, nu depozitării unor sume consistente. Așa cum puțini oameni ar merge la cumpărături cu 2.500 de lire cash asupra lor, la fel nu ar trebui lăsate sume mari să stea nefolosite într-un cont fără dobândă.

Specialiștii britanici consideră că o sumă între 500 și 1.000 de lire sterline, adică între 600 şi 1.200 de euro sau aproximativ 3.000 şi 6.000 de lei, este suficientă pentru facturi și cheltuieli neprevăzute. Orice depășește acest nivel ar putea fi direcționat către instrumente financiare care oferă randamente mai bune.

Dacă banii nu generează un randament cel puțin egal cu inflația, își reduc valoarea, explică experţii. Recomandarea este clară: compararea ofertelor și alegerea unor conturi care oferă dobânzi competitive, ținând cont în același timp de nevoia de acces rapid la fonduri.

În plus, specialiștii recomandă să facem un buget săptămânal, în care să notăm cât şi pe ce cheltuim banii pentru a vedea concret unde ni se duc veniturile şi cum putem economisi mai eficient.

