Indice BET, 20 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de vineri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de vineri, 20 februarie 2026, iar rulajul se cifra la 10,37 milioane de lei (2 milioane euro), după 30 de minute de la debutul şedinţei.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,69%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,64%.

Totodată, conform agerpres.ro, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,62%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,73%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,19%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,59%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Compania Energopetrol (+14,50%), Armătura (+4,59%) şi Bermas (+3,42%).

