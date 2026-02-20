Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Indice BET, 20 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de vineri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de vineri, 20 februarie 2026, iar rulajul se cifra la 10,37 milioane de lei (2 milioane euro), după 30 de minute de la debutul şedinţei.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 10:55
Indicele BET este în creştere vineri, 20 februarie 2026 Indicele BET este în creştere vineri, 20 februarie 2026 - Profimedia

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,69%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,64%.

Totodată, conform agerpres.ro, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,62%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,73%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,19%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,59%.

Articolul continuă după reclamă

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Compania Energopetrol (+14,50%), Armătura (+4,59%) şi Bermas (+3,42%).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

indice bet cota indice bet
Înapoi la Homepage
Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii?
Observator » Ştiri economice » Indice BET, 20 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de vineri