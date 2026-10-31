Magneții de frigider şi cărţile poştale nu mai sunt singurele amintiri pe care turiștii le iau acasă dintr-o călătorie. Suvenirurile se reinventează și devin tot mai personale. La Iași, vizitatorii Palatului Culturii pot lua cu ei parfumuri inspirate de istoria locului. Înainte să le cumpere, le pot testa și pot descoperi povestea din spatele fiecărei esenţe.

O amintire de vacanță nu mai trebuie neapărat să-şi găsească locul pe ușa frigiderului.

La Iaşi, magneţii au pierdut teren în faţa altor suveniruri. Vorbim despre câteva vase ceramice cu motive din cultura Cucuteni, de asemnea specifice zonei. O astfel de farfurie costă puţin peste 100 de lei, iar un vas mai mare poate să ajungă şi la un preţ de 500 de lei.

Nu doar obiectele artizanale atrag atenția. Parfumurile inspirate de identitatea Palatului Culturii sunt printre cele mai inedite propuneri din magazinul de suveniruri al instituţiei.

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Cele două esenţe transpun istoria și eleganța clădirii în experiențe olfactive. Parfumurile sunt create la Sibiu, de o ieșeancă. Să surprinzi aroma unui loc într-o sticluță nu a fost deloc o muncă ușoară.

"Este construit în jurul florilor albe şi al notelor de cireş cu accente de piele şi ambră, pe un fond lemnos şi balsamic. Teiul este un detaliu subtil, o legătură cu identitatea oraşului Iaşi. Pentru parfumul Regalis am urmărit să transmit în limbaj olfactiv profunzime şi stabilitate. Este construit în jurul lemnului şi al acordurilor verzi cu vetiver, paciuli şi note de lemn de brad, specifice pădurilor noastre, alături de piele şi note condimentate", a explicat Georgiana Ștefănoaei, parfumier.

Vizitatorii pot testa aromele înainte să aleagă parfumul pe care îl vor lua acasă. În plus...

"Venim şi cu această gamă handmade. Vom avea ciocolata Iaşi 1925, lucrăm deja la un produs de vin pentru Palatul Culturii, mai avem şi alte surprize, dar toate la timpul lor", a precizat managerul Palatul Culturii din Iași.

Tendința este ca suvenirul să nu mai fie doar un obiect care amintește de o destinație, ci unul care poate spune o poveste despre ea.