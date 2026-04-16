ANAF scoate la vânzare o casă și un teren de peste 4.000 mp cu 198.000 de euro, în Timiș

O proprietate din județul Timiș, formată din teren și casă, va fi scoasă la licitație de ANAF în această lună. Bunul aparține unui debitor și are un preț de pornire de aproape 198.000 euro, fără TVA.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara, prin intermediul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș, organizează în data de 22 aprilie 2026, la ora 14:00, o licitație publică pentru valorificarea unor bunuri imobile sechestrate.

Licitația va avea loc în Timișoara, pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 9B, în amfiteatru.

Imobilul scos la vânzare este situat în localitatea Pișchia, județul Timiș, și constă într-un teren intravilan cu o suprafață de 4.218 metri pătrați, categoria de folosință curți-construcții, pe care se află o locuință construită la sol, cu o suprafață de 302 metri pătrați.

Casa, edificată în anul 1920, are fundație din piatră, structură din cărămidă și acoperiș tip șarpantă din lemn, acoperit cu țiglă. Accesul la proprietate se face pe drum asfaltat.

Prețul de pornire al licitației este de 984.621 de lei - 198.000 euro (fără TVA), iar bunul este deținut integral (cotă 1/1) de debitorul Petrușan Mircea Sorin.

Imobilul este înscris în cartea funciară cu ID electronic 401085 și 401085-C1 Pișchia.

Cei interesați pot consulta anunțul complet și detalii suplimentare pe site-ul ANAF, în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, la secțiunea dedicată licitațiilor și valorificării bunurilor sechestrate.

