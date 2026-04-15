Scene revoltătoare într-o grădiniţă privată din Craiova. O educatoare de 27 de ani, care e şi directoarea centrului, este acuzată că ţipa la copii, îi lega de scaune şi le punea bandă adezivă la gură. I-ar fi încurajat inclusiv să se bată între ei, ca pedeapsă. Una dintre cele mai tulburătoare mărturii vine de la o fetiță care i-a cerut mamei să o bată, pentru că așa se întâmplă la grădiniță. Autoritățile au deschis o anchetă, iar cazul scoate la lumină suspiciuni grave de abuz, de cel puţin un an, într-un loc în care copiii ar trebui să fie în siguranță. Spre disperarea părinţilor, până se lămuresc acuzaţiile, educatoarea e încă la ore. Urmează informaţii cu puternic impact emoţional pe care am ales să le difuzăm pentru a reda, fără cosmetizări, gravitatea faptelor.

Înregistrări revoltătoare de la grădinița groazei, din Craiova. "Vreau la mama"

"Poţi să taci, poţi să taci?! Copiii vor să facă activităţi, poţi să taci?", se aude vocea educatoarei.

"Mă faci pe mine, îţi iei două capace de nu te vezi. Puneţi-i mâna la gură, deci vă rog eu puneţi-i mâna la gură.", a mai adăugat, nervoasă, educatoarea.

Sunt înregistrări greu de ascultat, surprinse chiar în sala de clasă. În loc de răbdare și grijă, amenințări și umilință. Vocea unui copil care plânge este acoperită de țipetele educatoarei, care cere răspicat să fie redus la tăcere.

O educatoare de 27 de ani, acuzată că lega copiii de scaune și le punea bandă adezivă pe gură

"Copiii care nu erau cuminiţi erau legaţi de scaun cu sfoară, cu scotch la gură.", mărturiseşte mama unei fetiţe.

"Nu mai urla că deranjezi toată clasa. Nici eu nu vreau să stai aici şi, totuşi, trebuie să stai.", adaugă educatoarea.

Când pedepsele verbale nu mai erau suficiente, educatoarea, în vârstă de 27 de ani, și totodată directoarea grădiniței Sfânta Tatiana din Craiova, ar fi recurs la metode și mai dure.

Copil: Vreau la mama.

Educatoare: Ţi-am zis că nu dăm lipici. Deci îţi iau foaia!

Fetiță care ar fi cerut să fie bătută: "Așa se întâmplă la grădiniță"

O fetiță i-ar fi cerut mamei să o bată, pentru că așa se întâmplă la grădiniță. Iar uneori, copiii erau puși chiar ei să devină agresori.

"O puneau pe fetiţa mea să împingă copiii, să îi lovească, copiii care nu erau cuminţi erau legaţi de scaun cu sfoară, cu scotch la gură.", adaugă mama fetiţei.

"De multe ori o întrebam: "Tati, cum a fost azi la grădiniţă?" şi spunea mi-a dat doamna palme în cap, mi-a dat doamna palme peste faţă. Cand mai ridica semne de intrebare către doamna, ni se spunea mereu ceea ce voiam să auzim. Am început şi noi să adunăm probe, probe care sunt la dosar, sunt dovezi.", explică un alt tată.

Abuzurile au fost confirmate şi de o fostă angajată a grădiniţei.

"Am văzut toate bătăile pe care ea le-a dat copiilor, lacrimile copiilor, şi asta m-a făcut să o înregistrez. Palme în cap, palme peste faţă, li se trăgea scăunelul, ca ei să cadă.", mărturiseşte o fostă angajată.

Părinții au început să lege lucrurile când copiii lor s-au schimbat: au devenit retrași, speriați sau agresivi.

Copil: Mi-e dor de casa mea, mi-e dor de casa mea, vreau să mă întorc la ea.

Educatoarea: Şi eu te-aş trimite pachet.

"Începuse să vorbească urât, să aibă cuvinte jignitoare, spunea că doamna îi zice că vine îmbrăcată urat şi era tot mai speriată şi spunea că nu mai vrea la gradiniţă.", a a adăugat mama fetiţei. Atunci când spunea că doamna o bate, doamna a spus că nu e adevărat.", adaugă mama fetiţei.

Educatoarea, încă la ore, până se lămuresc acuzaţiile

Faptele s-au petrecut în această grădiniță pe parcursul unui an întreg. Semnalele de alarmă au apărut când părinții au observat schimbări neobișnuite de comportament la copii. Acum, oamenii se gândesc să-i retragă pe cei mici din unitatea de învăţământ.

Educatoarea este absolventă de teologie, iar grădiniţa unde învaţă 60 de copii, cel mai mic de doar trei ani, funcționează sub umbrela Mitropoliei Olteniei. Pe reţelele sociale se prezintă cu un motto departe de adevărul pe care îl practică: "Omul este rodul educației care o primește". Instituția a anunțat că a convocat o comisie de disciplină care să ancheteze acuzaţiile.

"Dacă ele se dovedesc a fi reale, dacă e vorba de un comportament neadecvat, bineînţeles că vom lua măsurile legale care se impun", explică Adrian Lupu, consilier pe învățământ Arhiepiscopia Craiova.

În paralel, şi poliția a deschis o anchetă, iar părinţii au făcut plângere pe numele educatoarei. Femeia are dosar penal pentru purtare abuzivă, dar predă în continuare. Educatoarea nu a putut fi găsită pentru un punct de vedere.

"Puneţi-i mâna la gură, deci vă rog eu puneţi-i mâna la gură să pot să vorbesc cu copiii ăştia.", arată o înregistrare.

