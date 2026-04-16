A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"

O fostă angajată în vânzări, fără studii culinare, a ajuns să construiască un business de milioane de dolari și să gătească pentru lideri politici și giganți din tehnologie. Povestea ei este, însă, mai mult decât despre mâncare - este despre familie, curaj și reinventare. Cu o reţetă "furată" de la bunica, femeia a creat o afacere de un milion de dolari.

Chef Rene Johnson este astăzi una dintre cele mai apreciate antreprenoare din domeniul culinar din Statele Unite, însă drumul ei către succes a început departe de bucătărie.

"Nu mi-a plăcut niciodată mâncarea când eram copil. Ce iubeam era să fiu alături de bunica mea, care făcea totul de la zero, și felul în care familia noastră se aduna în jurul mâncării ei. De acolo a început totul pentru mine, nu cu gătitul, ci cu conexiunea", povestește ea.

Inspirată profund de bunica sa, Rene spune că tot ceea ce gătește astăzi vine din acea moștenire şi tot ceea ce a învăţat din relaţia cu familia sa a ajutat-o să formeze conexiuni durabile şi bazate pe respect şi înţelegere inclusiv în afaceri.

"Am fost prima ei nepoată și spun mereu că pe mine m-a influențat cel mai mult. Gătesc ca ea, gândesc ca ea. Tot ce fac, toate preparatele, vin de la ea"

Înainte de a ajunge antreprenor, lucra în industria creditelor ipotecare.

"Înainte să-mi reconstruiesc cariera în jurul acestui domeniu, lucram în industria creditelor ipotecare. Am obținut un job în vânzări telefonice și m-am descurcat natural. Când clienții mei își cumpărau o casă, le ofeream cadou un desert făcut de mine: chec cu piersici sau budincă de banane. Era modul meu de a-i sărbători", povesteşte ea.

Criza financiară i-a schimbat complet viața: "Când industria creditelor ipotecare s-a prăbușit, a trebuit să-mi dau seama ce să fac şi ce drum să aleg. Atunci m-am orientat către gătit". Deși nimeni nu credea în șansele ei, familia a fost cea care a împins-o înainte.

"Nimeni nu s-ar fi gândit că eu, o mamă adolescentă fără studii universitare sau pregătire culinară, aș putea construi un astfel de business. Copiii mei mi-au spus: «Mamă, fă ceva cu mâncarea ta». Am locuit o vreme în Georgia și am început să duc mâncare la frizerii și prin cartier, dar nu reușeam să mă stabilizez acolo"

Succesul a venit abia după ce s-a întors acasă și a înțeles puterea comunității.

"Când m-am întors acasă, în Bay Area, totul s-a schimbat. Atunci am învățat că nu contează doar ce faci, ci și cu cine faci. M-am conectat cu comunitatea mea și Blackberry Soul a explodat", îşi aduce ea aminte.

Un moment de cotitură a fost schimbarea mentalității.

"Am început să spun: «Nu este o mică afacere. Este compania mea». Asta a schimbat totul. Asta a schimbat totul: cum mă prezentam, cum angajam, cum gândeam creșterea. O nuntă a fost primul meu eveniment mare. După aceea, am făcut catering pentru un eveniment politic, aproape fără buget, dar unde erau toți oamenii importanți. Au gustat mâncarea mea și am devenit furnizorul preferat pentru evenimentele lor. La început făceam totul singură, dar mă agățam prea mult de control. Una dintre cele mai importante lecții a fost să învăț să las lucrurile din mână. Când mi-am construit, în sfârșit, o echipă reală, atunci businessul a explodat. Pe măsură ce am lăsat alți oameni să preia sarcini precum telefoanele sau cumpărăturile, am crescut mult mai repede decât mi-aș fi imaginat. În zilele noastre, dacă merg să ajut la un eveniment, echipa îmi spune uneori: 'Nu ești în program. Poți să pleci acasă'. Atunci știi că ai construit ceva real, când afacerea poate funcționa singură. Acum, Blackberry Soul servește pe toată lumea, de la comunitatea noastră până la lideri politici și oameni de afaceri", povesteşte antreprenoarea de succes.

De la evenimente mici, a ajuns să gătească pentru mii de oameni și nume uriașe: "Am gătit pentru 2.500 de oameni la Google, inclusiv pentru Sergey Brin. Am gătit pentru Gavin Newsom și Kamala Harris și mulți alții, dar pentru mine este important să tratăm fiecare client la fel."

Cu toate acestea, spune că nu face diferențe între clienți: "Fie că gătim pentru vedete, personalităţi notabile sau pentru oameni din comunitatea mea, vreau să aibă aceeași experiență, acel 'wow' la prima înghițitură. De aceea gătim totul de la zero și nu facem compromisuri"

Astăzi, focusul ei nu mai este doar pe mâncare. Chef Rene Johnson a construit un imperiu de milioane de dolari în domeniul "soul food", oferind catering pentru elitele din Bay Area. Folosind rețetele bunicii sale, Blackberry Soul a servit nume importante precum Sergey Brin și Steph Curry. Acum, Johnson îi învață pe alți antreprenori cum să-și dezvolte afacerile, așa cum a făcut ea.

"În prezent, pasiunea mea a crescut dincolo de mâncare. Încă iubesc să gătesc, dar să ajut alți antreprenori este adevărata mea misiune. Am învățat totul pe cont propriu. Nimeni nu m-a învățat cum să conduc un business, cum să-l dezvolt sau cum să construiesc o echipă. Nici măcar nu știam că am nevoie de PR la început. După ce am început să cresc cu adevărat, oamenii au început să vină la mine pentru mentorat. De aceea am creat Link and Thrive, programul meu de coaching pentru a-i învăța pe oameni cum să-și construiască propriile afaceri", explică Rene, potrivit Business Insider.

Prin programul său de mentorat, încearcă să-i învețe pe alții lecțiile învățate pe cont propriu.

"În loc să stau în bucătărie, acum îmi petrec majoritatea timpului dând mai departe ce am învățat. Spun mereu: Poate știi să faci un hamburger grozav, dar știi să conduci o afacere de hamburgeri?"

Povestea ei demonstrează că succesul nu ține doar de talent, ci și de mentalitate.

"Asta facem noi, ne concentrăm pe realitatea de zi cu zi a antreprenoriatului: construirea unei echipe, experiența clientului și gestionarea urcușurilor și coborâșurilor. Scopul meu este să transmit lecțiile pe care le-am învățat și să arăt că succesul nu ține doar de muncă. Ține de cum te prezinți, cum te conectezi și cum crești", a conchis Rene.

