PSD a început azi asaltul final pentru schimbarea lui Ilie Bolojan de la şefia Guvernului. Înainte de votul decisiv din partid, care va fi dat săptămâna viitoare, Sorin Grindeanu a dat verdictul. Liderul PSD a vorbit azi despre o resetare urgentă şi l-a acuzat pe premier că ar fi prăbuşit economia. Tot azi, preşedintele Nicuşor Dan a început negocieri separate cu liderii Coaliţiei pentru a evita o criză politică. Primul chemat la discutiile de la Cotroceni a fost chiar premierul.

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, azi, timp de două ore, cu premeirul Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, spun surse Observator.

În schimb, cu cinci zile înainte de referendumul intern din PSD, Sorin Grindeanu şi-a anunţat limpede dorinţa: debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

"România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării. (...) Economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău. De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid" - a fost mesajul transmis azi de şeful PSD.

După zece luni în Coaliţie, social democrații se pregătesc să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ulterior, dacă şeful Guvernului nu va demisiona, PSD ar fi gata să îşi retragă toti miniștrii din Guvern.

Liderii PSD speră că vor forţa, astfel, schimbarea premierului cu un alt lider PNL. Numele vehiculat este cel al ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

"Nu poate să decidă PSD ce premier are PNL. Am mai spus acest lucru. Premierul Bolojan cred că s-a pronunțat asupra acestui lucru și nu cred că are vreun motiv să își dea demisia", a explicat Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Preşedintele Nicuşor Dan va purta discuţii separate cu toţi liderii Coaliţiei, la Palatul Cotroceni.

"Până în ultima clipă există speranţa, şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă trebuie să meargă această Coaliţie înainte", a declarat Kelemen Hunor, preşedinte UDMR.

"PSD plus AUR au o majoritate confortabilă, dacă doresc să meargă pe calea aceasta, au mai făcut lucruri împreună PSD şi AUR, ştiţi cu toţii. PSD nu poate să se aştepte că va negocia formarea unui nou Guvern împreună cu USR", a declarat Ştefan Pălărie, senator USR.

"Scenariul unui Guvern minoritar cred că este ultimul pe care ni l-am dori pentru că asta ar accentua şi mai mult instabilitatea politică. Un Guvern minoritar este un guvern care nu poate să ia decizii, neavând o majoritate parlamentară în spate. Deci nu poate să continue reformele", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

În Opoziţie, aleşii din grupul PACE au început să strângă semnăturile necesare pentru a depune o motiune de cenzură împotriva Guvernului. Momentul ales coincide cu votul decisiv din PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. De cealaltă parte, Alianța pentru Unirea Românilor ar vrea să depună o moțiune de cenzură în luna mai.

