Discuţii despre bani şi la Washington, acolo unde patru miniştri din Guvernul Bolojan s-au întâlnit cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional. Iar contextul este deosebit de tensionat. România încă nu a scăpat de problema deficitului bugetar. Riscă România un nou acord cu Fondul Monetar Internaţional?

Fondul Monetar Internațional transmite semnale îngrijorătoare pentru economia României și reduce la jumătate estimările de creștere. Cu toate acestea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România nu are nevoie de împrumuturi de la FMI.

Deficitul bugetar a scăzut de la 9% la puțin peste 7%, iar Guvernul vrea să ajungă la 3% până în 2030. Deci, guvernul are un plan pentru reducerea deficitului, în plus, cele trei agenţii internaţionale au dat un semnal pozitiv pentru investitori. Adică, încă avem saurse de finanţare.

Un acord cu FMI este controversat

Acesta impune măsuri de austeritate, reduce cheltuielile publice și poate încetini economia. Există și riscuri sociale, cum ar fi tăieri de salarii sau creșteri de taxe, chiar dacă un astfel de acord oferă stabilitate financiară.

România a apelat ultima dată la FMI în 2009, cu un împrumut de aproximativ 13 miliarde de euro. Statul a plătit integral suma până în 2016, iar după aceea nu a mai atras bani.

Situația rămâne dificilă, însă. Guvernul trebuie să facă reforme serioase pentru a obține împrumuturi mai ieftine de pe piețele financiare.

Datoria publică a trecut de 60% din PIB, iar statul plătește dobânzi de aproximativ 3% din PIB. În medie, datoria depășește 10.000 de euro pentru fiecare român.

