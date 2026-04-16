Ce înseamnă de fapt ieftinirea de azi de la pompă. Avertismentul unui expert

Ieftinirea majoră de la pompă, înregistrată pe 16 aprilie, nu trebuie confundată cu o schimbare de direcție, a declarat Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă. Este, mai degrabă, o pauză scurtă într-un trend care rămâne, în esență, ascendent, a explicat expertul.

De ce nu ar trebui să ne amăgim cu scăderile de azi de la pompă. Avertismentul unui expert - Shutterstock

Într-o nouă analiză, Dumitru Chisăliţă explică faptul că piața carburanților funcționează după o logică globală, iar România nu face excepție. Prețul de la pompă este doar ultima verigă într-un lanț complex care începe cu cotațiile internaționale ale petrolului, continuă cu costurile de rafinare și transport și se încheie cu un nivel ridicat de taxare. În acest context, micile variații zilnice, fie ele creșteri sau scăderi, sunt mai degrabă ajustări tehnice decât semnale de fond.

Scăderea de astăzi poate fi explicată printr-o corecție firească după o perioadă de scumpiri accelerate. În ultimele săptămâni, motorina s-a apropiat periculos de pragul psihologic de 10,5 lei pe litru, alimentată de tensiuni geopolitice și de incertitudini privind aprovizionarea. În astfel de momente, companiile petroliere ajustează uneori prețurile în jos, fie pentru a tempera reacția consumatorilor, fie ca răspuns la o ușoară relaxare a cotațiilor internaționale, explică expertul în Energie.

Articolul continuă după reclamă

Dar dincolo de această fluctuație punctuală, realitatea rămâne neschimbată, piața este volatilă, iar perspectivele sunt departe de a fi liniștitoare. Motorina, în mod particular, este mai vulnerabilă la șocuri externe decât benzina, fiind strâns legată de sectorul transporturilor și al industriei. Orice perturbare în lanțurile globale de aprovizionare se reflectă rapid în preț.

În plus, structura prețului din România limitează drastic potențialul unor ieftiniri semnificative. Taxele și accizele reprezintă încă o componentă majoră, rigidă, care nu scade odată cu petrolul. Astfel, chiar și atunci când materia primă se ieftinește, consumatorul final simte doar o parte din această reducere.

Ce limitează potențialul unor ieftiniri semnificative în România

De aceea, entuziasmul generat de scăderea de azi trebuie privit cu prudență. Nu este începutul unei tendințe, ci doar o oscilație într-un sistem dominat de incertitudine. Pentru șoferi, rămâne o mică gură de aer. Pentru economie, însă, semnalul este clar, dependența de factorii externi continuă să dicteze ritmul, iar stabilitatea prețurilor la combustibili rămâne, cel puțin pentru moment, o iluzie.

În final, întrebarea nu este dacă prețurile vor mai scădea câțiva bani, ci cât de sustenabil este întregul sistem în fața unor șocuri care par să devină noua normalitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰