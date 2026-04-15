Şapte milioane de români se pot trezi cu poliţia la uşă. Nu pentru vreo ilegalitate, ci pentru o poliță de asigurare care lipsește. Statul schimbă tonul printr-un proiect de lege: trimite polițiști și pompieri în control și pregătește amenzi pentru cei fără asigurare de locuință. După 15 ani în care nimeni nu s-a grăbit să verifice, cu o singură primărie care chiar a făcut-o, autoritățile au apăsat, brusc, pedala de accelerație.

Proiectul de lege propune ca verificările să fie făcute direct de poliţişti şi pompieri, nu de primării, ca până acum. Dacă proprietarii nu au poliţa PAD, amenzile se încasează pe loc, între 100 și 500 de lei. Peste şapte milioane de români sunt vizaţi.

Cât costă o asigurare obligatorie pe an

O cafea pe zi, timp de o săptămână, costă mai mult decât asigurarea obligatorie a locuinței pentru un an întreg. Valoarea acesteia este între 50 și 130 de lei pe an, în funcție de tipul locuinței. Cu toate acestea, doar 2,4 milioane de locuințe din România au această asigurare, dintr-un total de 10 milioane.

Autorităţile spun că accesul la datele despre poliţe s-ar face prin sisteme informatice securizate, însă propunerea nu este văzută cu ochi buni de sindicatele din poliţie. "Este total neconstructiv pentru că intră în contradicție cu politica Ministerului Afacerilor Interne și anume că avem nevoie de polițiști care să fie în stradă printre cetățeni. Am mai suferit astfel de transformări de la Poliția Animalelor, Poliție Elevilor, urmează acum să fim și Poliția locuințelor, este total atipic și această sarcină ar trebui să revină așa cum este aceasta în continuare autorităților locale", a declarat Dan Saltelechi, vicepreşedinte Sindicat Poliţie.

Legea asigurării obligatorii a locuinţei este în vigoare de 15 ani, însă controalele şi sancţiunile au fost aplicate rar spre deloc. "Discutăm de o lege foarte veche la care nu s-au aplicat amenzi. Doar câteva primării au ieșit stângaci, ca să spun așa, și au aplicat sâncțiuni, atâta timp cât nu există o măsură coercitivă, oamenii amână la nesvârșit acest lucru", spune Marius Constantinescu, broker de asigurări.

"Se verifică în baza de date a guvernului cine deține o astfel de poliţă. De fapt, identifică pe cei care nu dețin o poliță și le trimit somații de plată. Verificare se face online, somațiile la fel se trimit. Cred că anul acesta, potrivit colegilor la taxe și impozite, s-au trimis în jur de 16 somații", a declarat Florin Petrescu, purtător de cuvânt Primăria Chiajna.

Primele amenzi, în Corbeanca

Primele amenzi au fost date pentru prima oara anul trecut, în comuna Corbeanca, de langa Bucureşti. "Au fost aplicate 1783 de sancţiuni. Din aceste amenzi, au fost achitate aproape 1300. Am verificat după câteva luni de la aplicarea măsurii şi procentul locuinţelor asigurate a crescut cu 30%, deci aproape o treime", a declarat Ştefan Adrian Apăteanu, primarul comunei Corbeanca.

Doar că verificările nu au fost lipsite de erori, iar unii localnici spun că au fost amendaţi pe nedrept. "Mama mea a făcut asigurarea şi amenda a venit pe numele tatălui meu deşi sunt în aceeaşi locuinţă. Au fost persoane moarte de câţiva ani care au primit amendă", spun localnicii.

Poliţa PAD acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren şi inundații naturale şi are o limită de despăgubire de până la 100.000 de lei. Cei care vor să verifice dacă asigurarea este valabilă pot face acest lucru rapid pe Ghișeul.ro sau pe site-ul PAID, folosind CNP-ul sau adresa locuinței.

