Salariul mediu a crescut în ultimul an pe hârtie, dar inflația a anulat majorările. Mai mult, scumpirile sunt de două ori mai mari decât majorările veniturilor.

Salariul mediu net a ajuns, în februarie, la 5.557 de lei, potrivit datelor INS.

"Salariul mediu a crescut cu aproximativ 200 de lei într-un an, însă inflația de aproape 10% a înghiţit peste 500 de lei din puterea de cumpărare. Asta înseamnă că românii pierd, în realitate, peste 300 de lei în fiecare lună", explică Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Lucrurile s-au scumpit în aşa fel încât ceea ce cumpăram anul trecut cu 5.500 de lei, anul acesta vom cumpăra cu 6.050 de lei. Pe acolo suntem când încercăm să aplicăm această rată a inflaţiei la medie", a explicat Christian Năsulea, profesor de economie.

Angajaţii de la corporaţii primesc anual, prin contractul colectiv de muncă, măriri salariale care ar trebui să acopere inflaţia.

Într-un top al creșterilor salariale, sunt angajații din București, Cluj, Mureş şi Arad. La polul opus sunt salariații din Vaslui, Neamţ, Mehedinţi şi Călăraşi.

Veniturile cele mai mari le au angajații din IT şi cei care lucrează la fabricarea produselor din tutun. cel mai puțin câștigă muncitorii în agricultură şi cei din servicii.

"Pentru românii cu veniturile mici, cresc mai lent. Nu avem acelaşi ritm de creştere, există un decalaj întotdeauna. Inflaţia personală, inflaţia pentru fiecare individ este diferită pentru românii cu venituri mici", explică Christian Năsulea, profesor de economie.

Fimele nu vor mări prea mult salariile nici in 2026. Cel mult 6%, potrivit estimărilor.

"Vor fi sectoare unde nu se vor înregistra creşteri, din cauză că pe angajatori este o presiune foarte mare cu costurile. Avem taxe mari, în paralel avem scăderi ale consumului, care rezultă în vânzări mai mici. Va fi dificil pentru angajatori să crească salariile, cel puţin până la toamnă", explică Oana Ivan, antreprenor.

Unele companii compensează prin acordarea de zile suplimentare de concediu.

