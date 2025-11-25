ANAF scoate la licitație un apartament de lux în Călărași, evaluat la peste 1 milion de lei. Imobilul are 135 de metri părtaţi şi o terasă de peste 100 de metri pătraţi.

ANAF scoate la vânzare un apartament de lux cu 200.000 de euro: are 135 mp şi terasă de 100 mp - Facebook

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, organizează o licitație publică pentru valorificarea unui bun imobil aparținând debitorului Electroenel Services S.R.L.

Evenimentul va avea loc luni, 8 decembrie 2025, începând cu ora 11:00, la sediul A.J.F.P. Călărași din str. Eroilor nr. 6-8, localitatea Călărași.

Bunul scos la licitație este un apartament situat la etajul 7 al unui bloc din strada Năvodari nr. 3, bl. F12, sc. D, județul Călărași. Imobilul are o suprafață utilă de 135,80 mp, la care se adaugă o terasă circulabilă de 129,39 mp, două balcoane (13,53 mp și 8,05 mp), o boxă de 6,87 mp, și este parte dintr-un ansamblu rezidențial finalizat în 2018.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu o suprafață totală de 293,64 mp, imobilul dispune de toate utilitățile necesare și se află într-o stare bună, potrivit raportului de evaluare. Prețul de pornire al licitației este de 1.025.000 lei (fără TVA).

Imobilul este înregistrat în Cartea Funciară cu numărul 30824-C1-U21, iar starea de uzură este considerată normală, fără semne particulare.

Persoanele interesate pot obține mai multe informații de la sediul A.J.F.P. Călărași sau consultând anunțurile oficiale publicate de instituție.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰