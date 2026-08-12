La Liga, primul campionat de fotbal care foloseşte mingile cu senzor pentru a sprijini echipa de arbitri 

Oficialii Ligii spaniole de fotbal au anunţat că La Liga va deveni, din sezonul 2026-2027, primul campionat de fotbal unde va fi utilizată mingea cu senzor încorporat.

La meciurile din Spania vor fi utilizate mingi cu senzori - Profimedia

Utilizarea acestor mingi speciale de joc are menirea de a sprijini echipa de arbitri să ia cele mai bune decizii pe parcursul unui meci.

Astfel, mingile de fotbal din La Liga vor fi dotate cu un senzor de 25 de grame încorporat şi prevăzut cu accelerometru şi giroscop, pentru a măsura atât forţa, cât şi viteza care acţionează asupra mingii.

Conform agerpres.ro, datele colectate de aceste instrumente de măsurare vor fi transmise către 12 antene instalate pe cele 20 de stadioane din La Liga, câte trei în spatele fiecărei porţi şi câte trei de-a lungul fiecărei linii de margine, asigurând astfel acoperirea şi permiţând triangularea permanentă a poziţiei mingii pe teren.

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Mingea transmite continuu semnale către diversele antene, cu o frecvenţă de 560 de semnale pe secundă, în timp ce datele privind poziţia sunt transmise cu o frecvenţă de 100 de semnale pe secundă, potrivit lui Luis Mosquera, expert în date şi tehnologie fotbalistică la Kinexon.

Antenele sincronizate se vor conecta la servere instalate pe stadioane şi vor furniza date care pot fi utilizate, de exemplu, pentru a sprijini arbitrajul, facilitând astfel activitatea arbitrului VAR, care va primi semnalul referitor la impact şi triangulaţie.

Eduardo Prieto, responsabilul VAR în cadrul Federaţiei spaniole de fotbal, a explicat că arbitrii VAR au urmat un program de instruire privind verificarea semnalelor sistemului, iar acest lucru le permite să înţeleagă semnalele primite şi să gestioneze două provocări majore: asigurarea recepţiei continue a semnalului şi verificarea sincronizării corecte a sistemului, interpretând totodată datele primite pentru a corela semnalele cu evenimentele din timpul meciului.

Astfel, fiecare minge va trebui încărcată şi va fi însoţită de o staţie de încărcare wireless. Încărcarea completă durează 90 de minute şi asigură o autonomie de cinci ore. În acest scop, vor fi instalate unităţi de stocare prevăzute cu 20 de staţii de încărcare, iar acestea vor servi şi drept spaţii de depozitare, permiţând totodată efectuarea verificărilor necesare, conform protocoalelor de utilizare, pentru a garanta menţinerea mingilor în stare optimă.