O cotă de 1/2 dintr-un apartament cu două camere din municipiul Hunedoara este scoasă la licitație în luna septembrie. Imobilul are o suprafață utilă de 45 de metri pătrați, iar prețul de pornire este de aproximativ 50.483 de lei, după aplicarea unei reduceri de 25%.

ANAF vinde cu 50.000 de lei jumătate dintr-un apartament de două camere din Hunedoara - elicitatii

Licitația este organizată prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara și se desfășoară în perioada 10-20 septembrie 2026. Potrivit anunțului de licitație, proprietatea se află în municipiul Hunedoara, pe strada Runcului nr. 1, într-un bloc de locuințe.

Apartamentul are două camere și o suprafață utilă de 45 de metri pătrați. Locuința este situată la etajul 10, construcția este finalizată, iar structura de rezistență este din beton.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 60674-C1-U72 Hunedoara.

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Se vinde doar jumătate din apartament

Anunțul precizează că este scoasă la vânzare cota de 1/2 din apartament, nu întreaga locuință.

Prețul de evaluare indicat este de aproximativ 67.310 lei, iar pentru cea de-a doua licitație a fost aplicată o reducere de 25%. Astfel, prețul de pornire ajunge la aproximativ 50.483 de lei.

Taxa de participare este de aproximativ 5.048 de lei, iar tranzacția este scutită de TVA.

Persoanele interesate trebuie să se autentifice pe platforma de licitații pentru a se putea înscrie.