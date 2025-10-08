Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Angajaţii ArcelorMittal, rechemați la muncă. Combinatul repornește producția cu materie primă din Ucraina

Angajaţii combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au fost rechemaţi la muncă, începând cu data de 1 noiembrie. Mircea Bordean, preşedintele Sindicatului Siderurgistul, a anunțat că sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oţel adus din Ucraina, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 18:38
Angajaţii ArcelorMittal, rechemați la muncă. Combinatul repornește producția cu materie primă din Ucraina Angajaţii ArcelorMittal, rechemați la muncă. Combinatul repornește producția cu materie primă din Ucraina - servuspress.ro

Până la data de 1 noiembrie, angajaţii vor fi în şomaj tehnic şi vor fi plăţi cu 75% din salariu. Schema de plecări voluntare din fabrică, pentru care au depus cereri circa 10 persoane, a fost oprită.

"Combinatul va reporni după data de 1 noiembrie, iar materia primă vine din Ucraina, de la combinatul din Krivoi Rog, care este tot o fabrică a grupului Arcelor. Acolo vor face bloom-uri de oţel pentru Hunedoara, care va produce laminate lungi. În funcţie de preţul energiei electrice şi cel al fierului vechi, se va deschide şi oţelăria electrică", a declarat Mircea Bordean, preşedintele Sindicatului Siderurgistul.

Potrivit acestuia, toţi cei 470 de angajaţi ai combinatului din Hunedoara au fost chemaţi la serviciu, începând cu data de 1 noiembrie.

Articolul continuă după reclamă

"Angajaţii de la oţelărie vor face mentenanţă şi pază, iar o parte dintre ei vor lucra în laminor. În funcţie de cerere şi condiţiile de pe piaţă - preţul energiei, taxe, etc., s-ar putea să se lucreze în campanii de una - două săptămâni", a adăugat preşedintele Sindicatului Siderurgistul.

Conducerea ArcelorMittal oprise producția pe 12 septembrie

Conducerea ArcelorMittal a anunţat, pe 12 septembrie, că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, motivând preţurile foarte mari la energia electrică şi concurenţa din partea produselor venite din afara UE.

Ulterior, pe 23 septembrie, angajaţii ArcelorMittal au declanşat un protest spontan în faţa Oţelăriei Electrice 2.

În acest context, autorităţile locale şi parlamentarii de Hunedoara au solicitat desecretizarea contractului de privatizare semnat cu ArcelorMittal de fosta societate Siderurgica SA Hunedoara. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

arcelormittal combinat angajati otel ucraina
Înapoi la Homepage
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Ştiri economice » Angajaţii ArcelorMittal, rechemați la muncă. Combinatul repornește producția cu materie primă din Ucraina