Angajaţii ArcelorMittal, rechemați la muncă. Combinatul repornește producția cu materie primă din Ucraina

Angajaţii combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au fost rechemaţi la muncă, începând cu data de 1 noiembrie. Mircea Bordean, preşedintele Sindicatului Siderurgistul, a anunțat că sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oţel adus din Ucraina, potrivit Agerpres.

Până la data de 1 noiembrie, angajaţii vor fi în şomaj tehnic şi vor fi plăţi cu 75% din salariu. Schema de plecări voluntare din fabrică, pentru care au depus cereri circa 10 persoane, a fost oprită.

"Combinatul va reporni după data de 1 noiembrie, iar materia primă vine din Ucraina, de la combinatul din Krivoi Rog, care este tot o fabrică a grupului Arcelor. Acolo vor face bloom-uri de oţel pentru Hunedoara, care va produce laminate lungi. În funcţie de preţul energiei electrice şi cel al fierului vechi, se va deschide şi oţelăria electrică", a declarat Mircea Bordean, preşedintele Sindicatului Siderurgistul.

Potrivit acestuia, toţi cei 470 de angajaţi ai combinatului din Hunedoara au fost chemaţi la serviciu, începând cu data de 1 noiembrie.

"Angajaţii de la oţelărie vor face mentenanţă şi pază, iar o parte dintre ei vor lucra în laminor. În funcţie de cerere şi condiţiile de pe piaţă - preţul energiei, taxe, etc., s-ar putea să se lucreze în campanii de una - două săptămâni", a adăugat preşedintele Sindicatului Siderurgistul.

Conducerea ArcelorMittal oprise producția pe 12 septembrie

Conducerea ArcelorMittal a anunţat, pe 12 septembrie, că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, motivând preţurile foarte mari la energia electrică şi concurenţa din partea produselor venite din afara UE.

Ulterior, pe 23 septembrie, angajaţii ArcelorMittal au declanşat un protest spontan în faţa Oţelăriei Electrice 2.

În acest context, autorităţile locale şi parlamentarii de Hunedoara au solicitat desecretizarea contractului de privatizare semnat cu ArcelorMittal de fosta societate Siderurgica SA Hunedoara.

