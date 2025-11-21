Antena Meniu Search
Într-o economie măcinată de inflație, angajatorii sunt sub presiune. Angajaţii cer salarii mai mari, iar cei nemulţumiţi demisionează imediat şi pleacă spre oferte avantajoase. Ca să nu își piardă oamenii, companiile sunt obligate să vină cu majorări și bonusuri. Un nou raport arată că 2025 este unul dintre anii cu cea mai puternică presiune salarială din ultimii ani.

Puterea de cumpărare a scăzut semnificativ, iar angajații încearcă să obțină majorări de salariu.

De teamă să nu piardă oamenii buni, companiile măresc salariile, dar numai pentru angajaţii pe care vor să îi păstreze.

Salariile au urcat în mai multe domenii, însă doar IT-ul trece cu adevărat peste inflație. Cu un plus de 11%, media ajunge la 8.000 de lei și oferă o ușoară creștere a puterii de cumpărare. În construcții, majorarea e de 10%, iar în energie, creșterea este de 8%, cu un salariu mediu de 6.500 de lei.

Tot pe plus se află și telecomunicațiile,unde media ajunge la 6.000 de lei. În farma salariile cresc cu 15%, până la 5.200 de lei, iar imobiliarele raportează creșteri de 11%, cu medii de 5.000 de lei. ​

De cealaltă parte, zeci de mii de angajați au rămas fără loc de muncă după valul de concedieri de anul acesta, cele mai multe în industria auto și IT. Companiile anunță că disponibilizările vor continua și în 2026.

