Declaraţie controversată a ministrului Economiei: "Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a făcut o comparație controversată. Vorbind despre instituția care îi plătește cazarea în București, oficialul a spus: "Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament".

19.12.2025 , 17:15
Miruță a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlament şi de ministru. El a mai spus că Parlamentul îi plăteşte cazarea.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că salariul său este de 12.000 de lei. "Sigur, mă iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat".

Ulterior, Miruţă a revenit asupra declaraţiei referitoare la salariu şi a explicat că a greşit. Miruţă a adăugat că încasează, de fapt, un singur salariu.


