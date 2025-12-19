Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a făcut o comparație controversată. Vorbind despre instituția care îi plătește cazarea în București, oficialul a spus: "Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament".

Declaraţie controversată a ministrului Economiei: "Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul" - Hepta

Miruță a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlament şi de ministru. El a mai spus că Parlamentul îi plăteşte cazarea.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că salariul său este de 12.000 de lei. "Sigur, mă iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, Miruţă a revenit asupra declaraţiei referitoare la salariu şi a explicat că a greşit. Miruţă a adăugat că încasează, de fapt, un singur salariu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰